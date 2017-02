Vermischtes Speichersdorf

20.02.2017

Was Thomas Wohlfarth geleistet hat, ist nicht selbstverständlich und kommt wahrlich nicht alle Tage vor. Seit seinem 18. Lebensjahr geht er in aller Regelmäßigkeit zu den Terminen des Blutspendedienstes des Bayerischen Roten Kreuzes. Seit 34 Jahren lässt sich Wohlfarth jährlich drei- bis vier Mal stechen.

Beim letzten Termin in der Festhalle war es für den 52-Jährigen aus Plössen das 125. Mal. Grund genug für die Organisatoren um Bereitschaftsgruppenleiter Rudolf Kubocz, Gisela Schmidt, Ursula Steiner und Petra Winde, ihm ein dickes Dankeschön zu sagen - stellvertretend für all diejenigen, denen er mit seinen Blutspenden das Leben gerettet hat. Einmal mehr wurde bei diesem Blutspendetermin in der Festhalle der Werner-Porsch-Grund- und Mittelschule die 100er-Marke gesprengt. 133 Personen, darunter zehn Erstspender, waren gekommen.Ein weiteres Jubiläum feierten Gertrud Burkhardt (Wirbenz) und Michael Goodwyn (Speichersdorf). Sie hatten zum 75. Mal den Termin wahrgenommen. Zum 50. Mal dabei war Volker Günthner (Haidenaab), und zum dritten Mal Nochya Angelova (Kemnath).