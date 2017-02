Vermischtes Speichersdorf

14.02.2017

4

0 14.02.2017

2021 feiert der Verein der Musikfreunde 100-jähriges Bestehen. Zwar stellen die Mitglieder in der Jahreshauptversammlung vorerst die Weichen nur für die nächsten drei Jahre, doch zu den Aufgaben des neuen Vorstands gehört die Vorbereitung des Jubiläums.

Die Musikfreunde sprachen der bewährte Führungsmannschaft das Vertrauen aus. Hermann Eisenhut steht auch die nächsten drei Jahre an der Spitze des Vereins. 2011 war er in die Fußstapfen von Josef Mittelmeyer und Sigmar Bräutigam getreten. Eisenhuts Stellvertreter sind Wolfgang Köbel und Gerhard Klein. Das Protokoll führt Centa Hößl, um die Finanzen kümmert sich Karin Brilla. Beide vertreten sich gegenseitig. Notenwarte sind Else Grüner, Marianne Kellner und Viola Eisenhut. Die Kasse prüfen Monika Fraunholz und Josef Mittelmeyer. Als Beisitzer fungieren Elfriede Bauer und Olga Michel.Die Chorfreunde zählen 18 passive und 19 aktive Mitglieder, berichtete Centa Hößl. Für Freude sorgte, dass zwei bis drei Neue zum Verein stoßen und den Chor verstärken. In 38 Singstunden unter Leitung von Alfred Malzer und Heinz Schmidt, darunter Proben mit anderen Chören, wurden neue Lieder eingeübt. Am eifrigsten beteiligten sich daran Hermann Eisenhut (38), Elfriede Bauer (37) und Gerhard Klein (36). Die Rednerin erinnerte an Geburtstagsständchen, Chorproben und Projektchorauftritte mit dem evangelischen und katholischen Kirchenchor. Ein Ausflug führte zur Brauerei Kuchlbauer nach Abensberg.Eisenhut erinnerte an fünf Vorstandssitzungen, die Dreikönigswanderung unter Führung von Sepp Mittelmeyer, das Heringessen an Aschenmittwoch, das Grillfest, die Weihnachtsfeier sowie an die musikalische Gestaltung des Volkstrauertags und der Seniorenweihnachtfeier. Höhepunkt war der Ehrenabend zur Verabschiedung von Chorleiter Alfred Malzer und dessen Ernennung zum Ehrenchorleiter. Seit 1989 hatte er das Ensemble dirigiert. Ausgezeichnet wurde auch Ehrenvorsitzender Sepp Mittelmeyer, der 25 Jahre dem Verein vorstand, für 50 Jahre Sängertätigkeit. Die frühere Chorleiterin Barbara Jentsch wurde posthum zum Ehrenmitglied ernannt.2017 steht am 20. Februar die Gruppenversammlung in Neusorg, am 1. März das Heringessen beim Imhof, am 18. März die Kreisversammlung in Ursulapoppenricht an. Der abgesagte Ausflug zum Sängerehrenmal in Melkendorf bei Bamberg soll im Sommer nachgeholt werden."Ihr seid ein wichtiger Bestandteil unseres gemeindlichen Lebens", betonte Bürgermeister Manfred Porsch. Der Chorgesang sei aus der Gemeinde nicht wegzudenken. Andere Kommunen beneideten Speichersdorf um die Vielzahl und Vielfalt der Chöre. Porsch dankte für die Auftritte und freute sich über die neuen Mitglieder und Sänger. Für das Engagement in der abgelaufenen Amtsperiode dankte Max-Reger-Gruppenvorsitzender Sigmar Bräutigam. Seitens der Gruppe kündigte er für den Herbst ein gemeinsames Chorkonzert an. Auch wünschte er sich, dass die Musikfreunde bei größeren Veranstaltungen in einem gemischten Chor mitwirkten. Chorgemeinschaften gebe es bereits in Kemnath und Pullenreuth-Lochau. Lediglich die Chöre Neusorg, Wirbenz und Brand sängen in der Gruppe eigenständig. Das Max-Reger-Jahr werte Bräutigam als Erfolg. Zwei Termine stehen noch aus.