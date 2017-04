Vermischtes Speichersdorf

Es war ein Jugendgottesdienst der besonderen Art im evangelischen Gemeindehaus. Geboten waren Theater, Musik und Knabbereien. Es war eine Art Willkommensfeier für die neuen Konfirmanden. Deswegen hatte sich Religionspädagogin Stefanie Hopp ein besonderes Programm ausgedacht.

Die Neulinge feierten gemeinsam mit den Konfirmanden aus dem letzten Jahr, die sich gleichzeitig verabschiedeten, und den Besuchern einen Wortgottesdienst. Den Lobpreisblock eröffnete die evangelische Band "Wohin sonst". CVJM-Chefin und Frontsängerin Edeltraud Neiß lud die Gemeinde zum mitsingen ein. Die Band bildete mit ihren beschwingten Liedern gesanglich den roten Faden des Abends.In einem Anspiel kontrollierte ein Sicherheitsdienst die Anwesenden, ob sie sich in die Gästeliste eingetragen hatten und Namensschilder trugen. Nicht eingetragene Gäste sollten hinausgeworfen werden. Sie hatten sich nicht an die Konventionen des Abends gehalten. Zwei Mitarbeiter gingen mit dem Argument dazwischen, dass auch Jesus immer wieder der "social correctness" zuwiderhandelte. So habe er sich von Zöllner Levi einladen lassen und somit mit Sündern gefeiert. Obwohl nur vier Verse lang birgt die Geschichte viel Sprengstoff, betonte Hopp. Dies unkonventionelle Handeln sei bei den Schriftgelehrten auf massive Kritik gestoßen."Doch nicht die Starken brauchen den Arzt, sondern die Kranken", sagte Hopp. Jesus habe gesagt "Ich bin nicht gekommen, die Gerechten zu rufen, sondern die Sünder". Jeder Mensch sei mehr oder weniger Sünder, sei aber als solcher von Gott angenommen, weil er ein gnädiger Gott sei. Deshalb sollten auch alle so wie Jesus mit den anderen in Nächstenliebe gut miteinander umgehen und sie annehmen mit ihren Schwächen und Sünden.Mit dem Vaterunser endete der meditative Part. Es folgten die Lieder "Rooftops" und "Blind man" und der gemütliche Teil. Weiter geht es für die neuen Konfirmanden nächsten Samstag um 9 Uhr. Die nächsten "U:go!"-Gottesdienste finden am 15. Juli im Rahmen eines Summer-Specials und am 14. Oktober unter dem Motto "#Freiheit", jeweils um 19 Uhr, statt.