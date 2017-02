Vermischtes Speichersdorf

Speichersdorf/Seybothenreuth. Zum siebten Mal rollt der Ball in der Sportarena beim "utp-Jugend-Cup" der Seybothenreuther Umwelttechnikfirma, des TSV Kirchenlaibach/Speichersdorf und des SV Seybothenreuth. An zwei Wochenenden zeigen rund 500 Kinder und Jugendliche im Alter von 5 bis 18 Jahren aus den Landkreisen Bayreuth, Tirschenreuth und Neustadt an der Waldnaab ihr fußballerisches Können. Spiele von Erwachsenenmannschaften runden das Programm ab.

So war ein Altherrenwettbewerb des SV Seybothenreuth der Auftakt des 14 Turniere zählenden Fußball-Cups. Die SV-Altherrenriege um Spielleiter Michael Spiegel hatte den SV Weidenberg, ASV Haidenaab, SV Kulmain, SVSW Kemnath, FC Vorbach und TSV Kirchenlaibach zum Kräftevergleich eingeladen. Am Ende sicherte sich der TSV Kirchenlaibach vor großer Zuschauerkulisse durch ein Tor von Norbert Weber gegen Seybothenreuth mit 1:0 den Sieg. Platz drei belegte der SV Weidenberg, der den Vorbachern mit 5:0 das Nachsehen ließ.Bei der F1-Junioren ging der SV Kulmain, bei den E1- und A-Junioren jeweils der TSV Kirchenlaibach als Sieger vom Platz. Das Turnier der G-Junioren entschied der Sportring Bayreuth für sich, das der C-Junioren die SG Kirchenlaibach-Seybothenreuth. Für eine Überraschung sorgte bei den F2-Junioren Saas Bayreuth, die in einem hochdramatischen Endspiel die favorisierte Mannschaft des 1. FC Nürnberg mit 2:1 bezwang. Der gestrige Freitag startete um 18 Uhr mit einem Stammtischturnier des TSV Kirchenlaibach, bei dem der Stammtisch Ramlesreuth, die Feuerwehr Plössen, der Geselligkeitsverein Hide Away, Zeulenreuth, der Allgemeine Heimatverein und die Kirwa-Feuerwehr Speichersdorf aufliefen.Heute, Samstag, starten um 10 Uhr die U13-Mädels, um 13 Uhr die D1-Junioren und um 17 Uhr die C2-Junioren. Am Sonntag, 12. Februar, treten D2-Jugendteams (9 bis 12.30 Uhr), E2-Junioren (13 bis 16.30 Uhr) und B-Junioren (17 bis 20.30 Uhr) gegeneinander an. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Der Eintritt ist an allen Spieltagen frei.