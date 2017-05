Wirtschaft Speichersdorf

11.05.2017

Lieferungen in 60 Länder der Erde: Ein Unternehmen, das sich komplett aus Eigenkapital finanziert und den Großteil seines Maschinenparks selbst herstellt, sitzt in der Region. Übrigens betragen die aktuellen Lieferzeiten rund ein Jahr.

Beste Verarbeitung

Auch kleine Stückzahlen

Friedrich Richter Messwerkzeuge ist in jeder Hinsicht ein ungewöhnliches Unternehmen. Kaum jemand, der an der unscheinbaren Firmenfassade an der Speichersdorfer Hauptstraße vorbeikommt, würde dahinter einen Mittelständler vermuten, dessen Produkte in der Welt Zuhause sind.Die Messwerkzeug-Fabrik in Speichersdorf ist zwar in einer Marktnische tätig, doch mit ihren Produkten hat praktisch jeder schon einmal zu tun. Seit fast 100 Jahren stellt das Unternehmen Messwerkzeuge wie Maßstäbe, Tank- und Skalenbandmaße, Präzisions-Messzeuge sowie Wasserwagen her. "Wir betreiben Geschäfte mit 60 Ländern der Welt", betont Seniorchef Friedrich Richter bei einem Besuch der Bundestagsabgeordneten Silke Launert.Richter Messwerkzeuge beliefert nicht nur Großhändler und Exporteure - etwa in Jordanien, im Libanon, in Kuba, Korea, Kanada oder den USA - sondern kann in den meisten Ländern auch auf langjährige Direktkontakte verweisen. "Stetige Innovation, höchste Präzision und beste Verarbeitungsqualität kennzeichnen unsere Produkte", sagt Richter. Sogar die Polizei setzt auf die Messwerkzeuge aus Speichersdorf.Probleme bereiten dem Unternehmen Plagiate aus Fernost. "Die Konkurrenz sitzt in China", meint Richter. Grund dafür ist der exzellente Ruf von "Made in Germany". So werden beispielsweise in China minderwertige Spezialmaß-Werkzeuge hergestellt, die auf den ersten Blick denen aus Speichersdorf ganz ähnlich sehen. Sogar der Richter-Aufdruck wurde detailgetreu nachgeahmt. "Hier wird unser guter Ruf benutzt", ärgert sich Juniorchef Erik. Qualität und Genauigkeit dieser Billigplagiate ließen allerdings zu wünschen übrig. Wer heute etwas messen will, müsse sich auf die Genauigkeit seines Messinstrumentes verlassen können. Diese Prämisse steht bei den Richter-Messwerkzeugen ganz oben.Mit zum großen Teil eigens entwickelten Maschinen sorgt das Unternehmen mit seinen 45 Beschäftigten dafür, dass alle Maße immer stimmen. Die Mitarbeiter sind in der Regel Schlosser und Maschinenbauer, Industriemeister, Elektroniker oder Kaufleute.Im Mittelpunkt steht dabei die Philosophie einer klaren Ausrichtung auf die Bedürfnisse der Kunden. So würden die vielfältigen Messinstrumente auf Wunsch individuell angepasst - sowohl in Form und Farbe als auch bei der Funktionalität. Deshalb finden auch kleine Stückzahlen Berücksichtigung. Nur wenige Maschinen stammen bei Friedrich Richter Messwerkzeuge von der Stange, die meisten sind spezielle Eigenentwicklungen. Dabei achtet der Firmenchef darauf, dass der Maschinenpark auf dem neuesten Stand ist. Bestehende Geräte werden weiter entwickelt, neue Technologien integriert.Das Unternehmen wurde 1920 in Eger gegründet, kurzzeitig war es in Kirchenlamitz im Fichtelgebirge beheimatet, ehe 1948 Speichersdorf zum Firmensitz wurde. "Die Rahmenbedingungen stimmen hier", sagt Richter. Er spricht von einem hervorragenden Standort, den er nicht mehr missen möchte.