Freizeit Speinshart

23.02.2017

0 23.02.2017

Die Fähigkeit, sich zu freuen und Freude zu schenken, ist an kein Alter gebunden. Das gilt ebenso in der fünften Jahreszeit: Faschingszeit ist auch Rentnerzeit, wie sich einmal mehr im Gemeinde-zentrum zeigt. Dort sind kaum noch Plätze frei, als es sich Oma und Opa beim Seniorenfasching der Pfarreiengemeinschaft Speinshart, Schlammersdorf und Vorbach/Oberbibrach gut gehen lassen.

Die gut 100 Besucher aus den drei Gemeinden erlebten in Anwesenheit von Ehrengast Pfarrer Pater Adrian Kugler einen herzerfrischenden Nachmittag mit viel Musik und Witz sowie temperamentvollem Sketch-Programm zum Schieflachen. Die Darbietungen der Jugendgarde der Eschenbacher Faschingsgesellschaft erinnerten die Senioren an eigene "goldene Zeiten".Ein Betreuungsteam um Gertraud Hofmann (Vorbach), die Sprecherin des gemeinsamen Pfarrgemeinderats aller drei Pfarreien, und die offiziellen Seniorenbeauftragten Marianne Hübner (Speinshart), Gerd Retzer (Vorbach) und Johannes Schmid (Schlammersdorf) demonstrierte schon zu Beginn der Veranstaltung mit einer farbenfrohen Polonaise den Auftakt zu einem heiteren und feurigen Nachmittagsvergnügen. Das sollte sich, musikalisch begleitet von Gerd Retzer, Werner Meier und Bruno Priman, zu einer begeisternden Narretei entwickeln. Dazu passte die Saal-Dekoration im Urwald-Look, die noch vom Dschungelfasching des Frauenbundes Speinshart stammte.Schon der erste Sketch der Oberbibracher "Lachgesellschaft" ließ erkennen: "Des wird heid zünftig", wie eine Seniorin glückselig anmerkte. "Stress bringt den Menschen um", verkündeten die Darsteller mit "Stil und Etikette". Bei Kuchen und Kücheln, gebacken und gespendet von Pfarrangehörigen, sowie bei Kaffee und kostenlosen Getränken verzückte auch der "Fliegertanz" der schwarzgetupften "Marienkäfer" aus Vorbach. Als besonderes Spektakel schwebte ein Jumbo-Jet durch den Saal.Treff- und pointensicher spekulierten danach Gottesdienstbesucher auf der "Weiberseite" über die Macken des Ortspfarrers. "Fromme Gedanken in der Kirche", hieß die humoristische Einlage mit Lachsalven-Garantie, ebenfalls köstlich von Mitgliedern der Expositur Oberbibrach/Vorbach dargeboten. Szenen aus dem täglichen Leben stellten schließlich, begeistert beklatscht von den Besuchern, Mitglieder des Speinsharter Frauenbundes vor. Das närrische Treiben wurde von kulinarischer Entspannung unterbrochen. Das Orga-Team kredenzte Happen.Den Schlusspunkt des liebevoll zusammengestellten Unterhaltungsprogrammes stellte der Auftritt der Eschenbacher Jugendgarde dar. Mit bemerkenswerter Leichtigkeit und mit viel choreografischem Feingefühl verzückten die Mädchen selbst den größten Faschingsmuffel. "Schöi woars, bis zum nächsten Joar", waren sich alle Omas und Opas einig.