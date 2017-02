Freizeit Speinshart

20.02.2017

lag im Dschungel - zumindest für eine Nacht: Der Katholische Frauenbund hatte zum Urwald-Camp geladen. Bunte Papageien und Palmen begrüßten im Eingangsbereich des Gemeindezentrums ein Faschingspublikum, das auf Gaudi und Stimmung geeicht war. Ein wildes und uriges Spektakel entwickelte sich.

Buschtrommeln rufen

Große Tanzkunst

Besonders erstaunlich dabei: Jäger und Gejagte saßen friedlich nebeneinander. Großwildjäger hatte ihre Büchse zu Hause gelassen, Wildkatzen schnurrten durch die Gegend, Zebras und Leoparden ließen keinen Tanz aus. In diese Dschungelwelt tauchte auch Tarzan ein. Der Herrscher des Urwalds hatte sein Stadtkind Jane schon gefunden.Selten war eine Faschingsgaudi medizinisch so gut versorgt. Konnten die Medizinmänner des Dorfes nicht weiterhelfen, war ein Urwalddoktor rasch zur Stelle. Da konnten Häuptlingsfrau Elisabeth Nickl im Look eines Urwald-Cops und Oberhäuptling Albert beruhigt ihr Camp betrachten. Darin entdeckte die Frauenbund-Vorsitzende zahlreiche Gäste, unter ihnen "Seelenheiler" Adrian Kugler als aktiven Schankkellner, eine große Abordnung des Nachbarstammes aus Oberbibrach, eine orangefarbene Tsunami-Wand, die Hirthaus-Freunde aus Münchsreuth und eine starke Landjugendgruppe. Die Spritzenmänner aus Tremmersdorf warben als "Oberwilde" für ihr Feuerwehrfest zu Pfingsten.Über allem wachte eine strahlende Urwaldsonne. Fast mittendrin in dieser üppigen Savannen-Landschaft lockte - prächtig dekoriert mit original afrikanischen Stoffen von Waltraud Burger und abgeschirmt vom "Versammlungsplatz" - ein "Wasserloch". Dort schlürften im dicht besetzten Uferbereich die Tiere und Bewohner des Urwalds berauschenden Zaubertrank. Auch die Festtafel war gut bestückt. Anstelle von Antilope, Zebra und Hirsebrei dominierte dabei jedoch Schwein.Selbstverständlich durfte auch ein abwechslungsreiches Dorfleben nicht fehlen. Die Buschtrommeln riefen zum Urwaldtheater mit europäischen Einflüssen. "Die Wahrheit, nichts als die Wahrheit", hieß eine Szene rund um eine Toilettenschüssel und mit eitlen Blicken in den Spiegel. Eine Salatschüssel diente in einem weiteren Stück als Nachweis für Abwege. Und beim Banküberfall im Urwald brüllten selbst die Löwen vor Freude und trompeteten die Elefanten Beifall.Das Urwaldvolk vom Stamme des Katholischen Frauenbundes mit den Organisatorinnen Maria Seitz, Rosi Ackermann und Monika Meyer zauberte weiter: Die Trommeln verkündeten große Tanzkunst. Schöne Mädchen aus dem fernen Eschenbach wirbelten durch das große Gemeinschaftszelt, auch "Lady-Kracher" und "Ruß-Weiber" wurden bejubelt.Es war ein riesiges Schauspiel, bunt, frech, temperamentvoll, atemlos. So, wie es sich auch der singende und musizierende Krieger Markus Brand vorstellte. "Das ist Wahnsinn", hieß es unentwegt bis in die frühen Morgenstunden.