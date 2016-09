Familienzeltlager in Tremmersdorf

Freizeit Speinshart

08.09.2016

7

0 08.09.2016

Tremmersdorf. Gut aufgehoben waren zahlreiche Buben und Mädchen beim Familienzeltlager, das die Feuerwehr im Ferienprogramm der Gemeinde veranstaltete. Die abenteuerlustige Kinderschar campte unter bester Obhut der Brandschützer in nächster Nähe zu Gerätehaus und Gemeinschaftshalle. Das abwechslungsreiche Programm startete mit einem bunten Spielenachmittag und einem Bobbycar-Rennen. Ein Lagerfeuer bei Grillspezialitäten und Stockbrot sowie selbstverständlich eine "Löschübung" gehörten zu den weiteren Höhepunkten des Ferientreffs. Eine spannende Nachtwanderung ergänzte das vielseitige Programm. Nach dieser Abwechslung unter Federführung von Anja Walberer krochen Klein und Groß in die Zelte und erlebten typische Camping-Atmosphäre. Am Morgen wartete dann ein reich gedeckter Frühstückstisch.