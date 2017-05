Freizeit Speinshart

08.05.2017

Tremmersdorf. (rod) Mit großem Erfolg schlossen acht angehende Brandschützer der Feuerwehr das Basismodul Block 1 und 2 der Modularen Truppmannausbildung (MTA) ab. In zahlreichen Übungsabenden waren die Prüflinge in den Tätigkeiten von Feuerwehrdienstleistenden geschult worden.

In Block 1 mussten sie sich einer schriftlichen Prüfung mit 20 Fragen stellen. Block 2 umfasste eine weitere schriftliche Prüfung mit 20 Fragen sowie zwei praktische Einzelaufgaben und eine Gruppenaufgabe. Dabei ging es um Funktion und Inbetriebnahme eines Feuerlöschers, Fahrzeugkunde, Brustband mit Spierenstich und Sicherung durch einen Halbmastwurf, Funktion eines C-Strahlrohres und Mastwurf gelegt am Strahlrohr, Wasserversorgung vom Unterflurhydranten zur Tragkraftspritze, Krankentrage mit Sicherung und stabiler Seitenlage. Bei der Gruppenaufgabe handelte es sich um eine Einsatzübung. Die Prüflinge mussten drei Verletzte aus dem Gefahrenbereich bringen und bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes erstversorgen.Nach Abschluss der Prüfung gratulierte Kreisbrandmeister Markus Kindl zur bestandenen Prüfung. Er zeigte sich sehr erfreut über die sehr guten Leistungen von Matthias Diepold, Thomas Groher, Max Rodler, Christopher Schleicher, Michael Schmid, Daniel Zeitler, Matthias Rupprecht und Sebastian Rodler.Sein Dank galt auch den Ausbildern. Kommandant Markus Hefner, sein Stellvertreter Roland Henfling sowie Thomas Pscherer, Thomas Kaufmann und Daniel Zeitler hatten sich viel Zeit zur Erhaltung und Sicherung eines hohen Ausbildungsniveaus genommen. Ohne sie könnte ein derartiger Lehrgang gar nicht stattfinden. Hefner kündigte abschließend an, dass in den nächsten Wochen die weiteren MTA-Module und die Ausbildung der gesamten Wehr vorangetrieben werden sollen.