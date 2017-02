Kultur Speinshart

In der Fastenzeit stellt der Ensdorfer Künstler Gerd Seidel 14 Kreuzwegstationen im Oberen Konventgang der Begegnungsstätte Kloster Speinshart aus. Anknüpfend an eine Frömmigkeitsform der Barockzeit vermittelt der Künstler in 14 Stationen in zum Teil drastischer Weise die letzten Stunden Jesu.

Der Künstler entwickelt dabei einen persönlichen und emotionalen Zugang zum Kreuzweg. In seinen Bildern soll das Geschehen um Verrat, Leidensweg und Todesstunde Jesu den Betrachter berühren. Die Ausstellung wird am Sonntag, 5. März (15 Uhr), eröffnet. Einführende Worte spricht der evangelische Pfarrer von Neustadt am Kulm, Hartmut Klausfelder. Die Ausstellung ist bis Ostermontag, 17. April, an allen Sonntagen von 13.30 bis 17 Uhr für Besucher zugänglich. Am Palmsonntag, 9. April (19 Uhr), findet dazu in der Klosterkirche eine Kreuzwegmeditation statt. Dabei werden die Stationen von Gerd Seidel im Kirchenraum auf Leinwand projiziert. Begleitet vom Musiker Heinrich Weigert werden dann Texte des evangelischen Theologen Karl Kirch vorgetragen. Bild: hfz