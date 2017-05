Kultur Speinshart

Die Namen der Komponisten allein lassen das fulminante Programm in der Klosterkirche Speinshart kaum erahnen: Richard Wagner, Arvo Pärt, Franz Schubert. Aber wer kennt Michael Starke? Ein Oberfranke aus Pegnitz ist die Entdeckung des Tages. Der Komponist krönt das Konzert in barocker Umgebung mit der Uraufführung seines Kammeroratoriums "Lazarus".

Hohe Erwartungen

Lazarus aus heutiger Sicht

Schreie verhallen einsam

Mit dem Maestro glänzen der Chor "Lingua musica", die "Vogtland-Philharmonie" und die Mezzosopranistin Catherine Winter. Es ist ein besonderes Musikereignis an einem besonderen Ort. Das barocke Juwel Speinshart hat sich der Künstler für seinen "Paukenschlag" auserkoren. Eine Uraufführung wird zum Jubelsturm. Kein Wunder, oder doch? Wann wird schon jemand von den Toten auferweckt? "Auferstanden von den Toten" heißt jedenfalls das Glanzstück von Michael Starke, dessen Text vom Hamburger Regisseur und Autor Maximilian Ponader stammt.Thomas Engelberger, Leiter der Internationalen Begegnungsstätte Kloster Speinshart, schwärmt schon bei der Begrüßung von einem großen Ereignis. Die Uraufführung eines Oratoriums in Speinshart? Das gibt es nicht alle Tage. Nicht zum ersten Mal gastiert allerdings Michael Starke mit seinem Laienchor in Speinshart. Doch am Samstag sind die Erwartungen der vielen Besucher besonders hoch. Das Publikum erwartet Spektakuläres und wird belohnt. Soli, Chor und Orchester übertreffen sich - und mittendrin ein beneidenswerter Maestro, der eine harmonische Mischung an Mitwirkenden vereint, die den stimmlichen und instrumentalen Anforderungen großer Opernchöre und Orchester nahekommt.Alle vier Werke des Programms kreisen mehr oder weniger stark um die Thematik der Auferstehung, eine der zentralen Säulen des Christentums. Schon bei Richard Wagners anspruchsvollem "Vorspiel zu Parsifal" zeigen sich die Erlösung und Erneuerung. Die "Vogtland-Philharmonie" versteht es, diese Zeichen musikalisch zu deuten. Erhaben und zaghaft zugleich, in sich ruhend und doch hochdifferenziert aufgebrochen. "Hört mal wieder Schubert", heißt es dann. Dem Erlösungsprinzip folgend stellt der musikalische Leiter Wagners Parsifal Stücke aus Franz Schuberts "Deutscher Messe" gegenüber. Zart, schwebend, silbrig klingen die Stimmen des Chores durch das Gotteshaus. Not und Leid, Freud und Schmerz, Vertrauen und Reue - so beschreibt Textdichter Johann Philipp Neumann das Erlösende. Im kindlichen Vertrauen zu Gott werden wir von aller Schuld befreit.Die Wege des künstlerischen Profils sind am Samstag vielfältig. Einer davon führt Dirigent, Chor und Orchester ins Baltikum. Der Este Arvo Pärt ist einer der großen Namen unter den Komponisten unserer Zeit. Das Konzertprogramm in Speinshart verknüpft die Auferstehung mit der durch Schlichtheit geprägten "Berliner Messe" von Pärt.Erwartungsfroh fiebern die Zuhörer dem Höhepunkt des Konzertabends entgegen. Die Uraufführung des "Lazarus" wird zum Ereignis. Komponiert von Michael Starke und ergänzt mit den Texten des Hamburger Regisseurs Maximilian Ponader steht im Zentrum der Aufführung eine eigentlich biblische Geschichte. Der von den Toten auferstandene Lazarus wird allerdings aus gegenwärtiger Sicht betrachtet. Ein Mensch erfährt von einer tödlichen Krankheit. Die unerwarteten Antworten und seelischen Entwicklungen spiegeln sich in der Musik des Oratoriums.Geprägt vom Schicksal des Schwerkranken verdeutlicht der Chor mit dunklen Klangbildern Angst und Hoffnungslosigkeit. Am Ende des ersten Teils steht der Zusammenbruch - auch musikalisch. Die Chorstimmen reduzieren sich auf eine rhythmische Deklamation, die mit einem dahingehauchten "Nichts" endet. Auch die Schreie des Lazarus nach Gott verhallen einsam.Nach einem wilden Zwischenspiel des Orchesters beginnt neues Leben. Der Chor spendet in einem großen A cappella Trost und verheißt neue Perspektiven. Am Ende steht schließlich ein hymnischer, das Leben feiernder Gesang. Eine mitreißende und gefühlvolle Komposition, die mit verlässlicher Intonation des Chores einhergeht. Im Mittelpunkt der großen Tragik und Tragweite steht der Mezzosopran. Catherine Winter meistert die erzählenden Textstellen mit großer Ausdruckskraft. Insgesamt beeindruckt Michael Starkes Musik durch imponierende Experimentierfreude. Ein großes Werk des Komponisten, das mit Beifallsstürmen honoriert wird.