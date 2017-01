Kultur Speinshart

25.01.2017

60

0 25.01.201760

Es gibt noch viel zu tun. Dennoch hoffen die Prämonstratenser-Chorherren auf ein glückliches Bauende bis zum Sommer. Mit der Fertigstellung der Fassaden ist ein weiterer wichtiger Mosaikstein zur Generalsanierung der Klosteranlage Speinshart gelegt worden.

Angenehmes Raumklima

Küche mit Konvektomat

22,5 Millionen Euro

(flk) Nach 20-jähriger Baustelle ist endlich ein Ende in Sicht. Im Inneren des Klosters sind alle Gerüste und Staubwände verschwunden. Die neuen Zimmer sind fast fertig, so dass die Chorherren Ende Januar die neuen Zimmer mit eigener Nasszelle beziehen können. Damit gehören die gemeinsamen Etagentoiletten und die Stockwerk-Duschen endgültig der Vergangenheit an. Am Ende der Sanierung wird dann Platz für 15 bis 20 Chorherren sein.Das Sommerrefektorium ist nahezu fertig, die Stuckdecke aus der Rokokozeit wurde restauriert. Der Fußboden ist ein Holzboden aus Eiche und Fichte und verleiht dem Raum ein angenehm warmes Klima. Die letzten Arbeiten an der prächtigen und imposanten Eingangstüre zum Refektorium sind abgeschlossen. Über der Tür steht in großen Lettern ein Zitat aus der Augustinus-Regel, nach der die Chorherren leben: "Carnem vestram domate jejuniis et abstinentia escae et potus, quantum valetudo permittit." Auf Deutsch: "Bezwingt euren Leib durch Fasten und Enthaltung von Speise und Trank soweit es eure Gesundheit zulässt."Anfang Februar wird dann auch die neue Küche in Betrieb genommen. Ausgestattet wird diese mit modernen Küchengeräten, darunter ein Konvektomat (ein spezieller Heißluftofen) und zwei Induktionsfelder. Da keine normale Dunstabzugshaube installiert werden konnte, wird der Dunst seitlich neben dem Kochfeld abgezogen. Wenn alles montiert und fertiggestellt ist, steht auch der ursprüngliche Speisesaal der kleinen Gemeinschaft wieder zur Verfügung. Nach der Klosteraufhebung 1803 wurde die Küche als Feuerwehrhaus genutzt. Das Sommerrefektorium wurde zum Pferdestall und zum Holzlager umfunktioniert.Im vergangenen Sommer haben die Arbeiten an der Außengestaltung begonnen. Der Platz vor der Südfassade wurde geschottert. Im Frühjahr werden noch Carports für mehrere Autos aufgestellt, um Mitarbeitern und Referenten der Begegnungsstätte einen Stellplatz bieten zu können. Der historische Brunnen in der Gartenanlage wurde im Herbst abgebaut. Er wird derzeit saniert und im Frühjahr wieder aufgebaut.Die Unterstützung vieler Institutionen und des Fördervereins war notwendig, um das über 22,5 Millionen Euro teure Großprojekt zu vollenden. Der Freistaat hat sich mit seinen Institutionen ganz beachtlich an der Renovierung des Klosters beteiligt. Dennoch verbleibt für die kleine Klostergemeinschaft ein erheblicher Eigenanteil. Fast 1,5 Millionen wurden an Spenden gesammelt. Trotzdem fehlen noch etwa 400 000 Euro, um die Sanierungsmaßnahme auch finanziell abschließen zu können.Auch die Internationale Begegnungsstätte belastet die kleine Gemeinschaft finanziell sehr. Hierfür bemüht sie sich derzeit um eine breitere finanzielle Unterstützung. Der kleine Konvent ist erfreulicherweise wieder im Aufbau begriffen, kann aber ohne personelle und finanzielle Hilfe noch nicht eigenständig überleben. So sind sie auch weiterhin auf die Hilfe und die Unterstützung der Wohltäter und Spender angewiesen.___Weitere Informationen: