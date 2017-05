Kultur Speinshart

Das Kammerkonzert am 28. Mai ist einem einzigen Komponisten gewidmet. Alle Stücke, die Evi Haberberger (Gesang) und Barbara Thalhammer (Klavier) im Musiksaal des Klosters zu Gehör bringen, stammen von Gabriel Fauré, einem sonst selten aufgeführten Komponisten.

Haberberger ist Jahrgang 1973 sie wuchs in Neuzirkendorf auf, studierte und promovierte im Fach Mathematik an der Uni Bayreuth. Ihre Gesangsausbildung startete sie im Jahr 2000 bei Anneliese Meyer-Adam. Sie wirkte in Chören vom Kirchenchor bis zum Extrachor der Bayreuther Festspiele (2000 bis 2002) mit und ist seit über 20 Jahren als Chorleiterin tätig. Bühnenerfahrung sammelt sie seit 2000 als Sängerin im Opernstudio Oberfranken. Des Weiteren singt die Sopranistin regelmäßig in Bayreuth und München geistliche Musik.Barbara Thalhammer studierte von 2007 bis 2014 Kirchenmusik und Orgelpädagogik an der Hochschule für Musik und Theater München und schloss ihr Studium mit Diplom ab. Klavierunterricht erhielt sie bei Prof. Silke Avenhaus. Seit 2013 arbeitet sie als Kirchenmusikerin in St. Albert München-Nord und engagiert sich mit verschiedenen Projekten und Unterrichtseinheiten bei Kinderchören, Kirchenmusik und Musik mit behinderten Erwachsenen.Das Kammerkonzert beginnt um 16 Uhr. Um zu garantieren, dass jeder Konzertbesucher einen Sitzplatz bekommt, ist der Einlass in den Musiksaal nur mit Platzkarte möglich. Platzkarten sind kostenlos am Info-Punkt erhältlich.Eine Reservierung ist unter info@kloster-speinshart.de oder 09645/601 93 601 möglich. Die Karten werden am Infopunkt zurückgelegt und können vor Beginn des Konzerts dort abgeholt werden. Der Eintritt ist frei. Spenden zur Deckung der Kosten werden erbeten.