17.02.2017

Im Mittelalter zählte das schmucke Städtchen Eger (Cheb) zu den bedeutendsten Metropolen Mitteleuropas. Auch das Künstlerleben dort blühte. Geschichte atmet zum Beispiel das Stadttheater. Der spannenden Entwicklung ging in der Internationalen Begegnungsstätte Speinshart eine renommierte Publizistin auf den Grund. Zugleich beleuchtete Maria Hamme-rich-Maier die traurige Berühmtheit der Stadt.

Berühmtheiten zu Gast

Brand vorsätzlich gelegt

Das Egerer Theaterwesen lässt sich urkundlich bis in die Mitte des 15. Jahrhunderts auf die Zeit des geistlichen Volksschauspieles zurückführen. Der Vortrag, in dessen Mittelpunkt die Geschichte des Stadttheaters stand, führte die Zuhörer auf eine Zeitreise durch das historische Eger - bis hin zur Würdigung des 472 starken Buches von Frantisek Hromada zur "Egerer Theatergeschichte", dessen deutsche Übersetzung von Maria Hammerich-Maier stammt. In ihrem Referat unterstrich die Journalistin und Kulturmanagerin die Verbundenheit mit dem Schauspieler und späteren Theaterregisseur und -direktor.Hammerich-Maier bot ihre Ausführungen als Pilgerfahrt durch die böhmische Geistesgeschichte an: von Ereignis zu Ereignis, von Jahrhundert zu Jahrhundert. Die Slawistin begleitete mit zahlreichen Abbildungen, Grafiken, Archivaufnahmen, historischen Dokumenten und Fotos ausdrucksvoll ihre Erläuterungen. Die Zeitreise begann im Jahr 1442 mit Informationen über die älteste dramatische Aufführung in der Stadt, das dreitägige "Egerer Fronleichnamsspiel". Von einer guten geografischen Lage im Grenzgebiet zwischen Böhmen und Bayern geprägt, habe Eger zeitnah die literarischen Strömungen Mittel- und Westeuropas aufgegriffen, um damit zu einem wichtigen Impulsgeber der Theaterkultur zu werden. Maria Hammerich-Maier beschrieb danach die Entwicklung des Volksschauspiels und des Schultheaters der Jesuiten.Auch ein trauriges Kapitel blieb nicht unerwähnt. Die Referentin blickte auf die deutsche Ur-Katastrophe um Religion und Macht während des Dreißigjährigen Krieges (1618 bis 1648) und die "Blutnacht von Eger" am 25. Februar 1634. Mit der Ermordung von Albrecht von Wallenstein sei die Stadt in den Fokus der Kriegsgegner geraten.Weiteres Thema waren die Wanderbühnen, etwa im 17. und 18. Jahrhundert sowie während der Zeit der Napoleonischen Kriege. Die Kulturwissenschaftlerin behandelte zudem die Egersche Gastfreundschaft für berühmte Dichter und Komponisten, etwa Carl Maria von Weber, Johann Wolfgang von Goethe und Friedrich Schiller. Dazu verwies Maria Hammerich-Maier auf Schillers Wallenstein-Trilogie, die bis zum Zweiten Weltkrieg immer wieder im 1874 eröffneten neuen Stadttheater gespielt worden sei. Mit dem repräsentativen Gebäude, erbaut im Stil des Münchener Gärtnerplatz-Theaters, habe Eger einen Kulturschub erlebt.Nicht minder spannend waren Schilderungen zur Entwicklung des Theaters nach dem Zweiten Weltkrieg und der Vertreibung der größtenteils deutschen Bevölkerung. Das "neue" Cheb sei Bestandteil der undurchdringlichen Barriere des Eisernen Vorhangs geworden - mit negativen Auswirkungen auch auf die Theaterszene. Erst ab 1961 habe Cheb wieder eine Bühne unter der Verwaltung des Bezirks Pilsen bekommen.Schließlich machte Maria Hammerich-Maier mit Zitaten aus dem Buch von Frantisek Hromada die zentrale Rolle des Theaters in den Tagen der Wende deutlich. Auch ging sie auf den vorsätzlich gelegten Theaterbrand von 1997, der noch heute der Aufklärung harrt, ein und erinnerte an die Worte des Autors bei der Veröffentlichung des Buches: "Eigentlich müssen wir den ehemaligen deutschen Bewohnern von Eger dankbar sein für das, was sie hier aufgebaut haben." Dieses Bekenntnis zur lokalen Kulturtradition über alle historischen Einschnitte hinweg sei in Eger leider nur selten zu hören, bedauerte die Referentin.