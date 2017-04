Kultur Speinshart

28.04.2017

Auf der iberischen Halbinsel trafen im Mittelalter Orient und Okzident aufeinander, Christum, Judentum und Islam. In Schelmenmärchen, Liebesromanzen und Tiergeschichten haben sich Spuren davon erhalten. Als Märchenfee erzählte Barbara Bredow beim spanischen Märchenabend im Musiksaal des Klosters von der Traumwelt der iberischen Halbinsel, von Mauren, Christen und Juden, von Rittern, "armen Schluckern", Pilgern und Troubadouren.

Auf ihrer märchenhaften Reise durch das Königreich wurde die Dramaturgin, Autorin, Rezitatorin, Zeitungsredakteurin und Rundfunk-Moderatorin begleitet von Gitarristin Wilgard Hübschmann. Sie verlieh den Geschichten mit südländischen Gitarrenklängen - mal temperamentvoll und mit großer Leidenschaft, mal melancholisch und zärtlich - das entsprechende Lokalkolorit. Erzählungen und in zeitlichem Kontext dazu entstandene Melodien, vorgetragen auf einem Instrument der jeweiligen Zeit, vereinigten sich zu einem harmonischen Dreiklang.Im 19. Jahrhundert begann in fast allen Ländern Europas eine Vielzahl von Märchenforschern, mündlich erzählte Geschichten zu sammeln und niederzuschreiben. Die iberische Halbinsel bot dabei einen besonders reichen Schatz, da dort schon im frühen Mittelalter die Kulturen des Abendlandes und des Orients aufeinander trafen. Vermischt mit asiatischen Einflüssen und den großen Erzählschätzen, etwa aus den berühmten Bibliotheken von Cordoba und Toledo, wurden auch die Märchen nach den Übersetzungen ins Lateinische und in die jeweiligen Landessprachen zu "Bestsellern".Aus diesem Fundus wählte Barbara Bredow für den Märchenabend im Kloster besonders schöne Geschichten aus, in denen sich Spuren der wichtigsten Kulturen bis heute erhalten haben. So gelang es ihr, den zahlreichen Besuchern spirituelle Denkanstöße, Trost und kluge Lebenshilfe zu vermitteln.Bredow entführte die Zuhörer in die Welt der Märchenkönige, der armen Leute und der barmherzigen Menschen, in ein Land der Edelleute und Leibeigenen. Besonders Prinzen und Könige feierten in den spannenden Geschichten Wiederauferstehung. So versuchte einer, "Die Schönheit der Welt" zu erkunden, ein anderer wünschte sich die seltsamsten Dinge. Und mit brennenden Kerzen in einer Prozession um Steine wurden "Die drei Nelken" neu geboren.Faszinierend auch die Geschichte vom missratenen "halben Hähnchen", auf das die Menschen, die man Köche nennt, warten. Auf einem Glockenturm gelandet, sind sie seitdem als "Wetterfähnchen" bekannt. Schließlich verneigte sich die Rezitatorin vor den Strähnen des Glücks im "schwarzen, roten und weißen Haar" und begeisterte mit einem galizischen Märchen als "Rausschmeißer".Dazu glänzte Wilgard Hübschmann, Meisterschülerin des spanischen Star-Gitarristen Pepe Romero, mit traumhaften Melodien aus der Renaissance. Die Gitarristin rollte faszinierende Teile der spanischen Musikgeschichte auf. Zu den überzeugenden Kostproben gehörten unter anderem die anmutige Etüde H-moll, Op. 35, von Fernando Sor und die empfindungsreichen Lautenklänge der Musik an Fürstenhöfen.Beeindruckend auch die teils feinfühligen, teils beherzten Klangvariationen aus der Feder etwa von Alonso de Mudarra, Isaac Albéniz und Francisco Tárrega. Das Volkslied "El Vito" und eine furiose Zugabe ergänzten die Reise in das "Märchenland" Spanien. Der starke Beifall war wohlverdient.