Kultur Speinshart

18.01.2017

18.01.2017

Draußen bläst der Wind Schneewolken über die Klosterlandschaft. Wie schön und gemütlich ist es da in der "warmen Stube" des Musiksaales des Klosters. Umso mehr ist dies der Fall, wenn man in passender Gesellschaft ist und ein gemeinsames Gesprächsthema hat. Für das interessante Gesprächsthema sorgte am Sonntag Dr. Esther Gajek. Sie beschäftigt sich mit der Geschichte von Papierkrippen. Die Zahl der Zuhörer hielt sich in Grenzen.

Generationen von Kindern und Erwachsenen haben schon an den mehr oder weniger handwerklichen Kunstschätzen gebastelt. Damit verbunden war schon immer die Erwartung. Genauso wie der Adventskranz oder der Adventskalender sei die Kunst der Papierkrippen-Fertigung eine Erfindung aus den Anfängen des Barock, wusste die Referentin. Anfangs mit Hilfe des Kupferstiches, später mit der Erfindung der Lithographie massenhaft verbreitet, sei die Tradition der Papierkrippen-Herstellung unters Volk gekommen.Die Wissenschaftlerin schilderte in der Folge die Entwicklung der Krippenkunst auf Papier und Karton, verwies auf besondere Stilrichtungen, etwa durch die berühmten Krippenbauer Hallers in Tirol, erläuterte die verschiedenen Techniken, zum Beispiel durch Lichtführung und Schichtbemalung, und lenkte dann den Blick auf die äußerst beliebten Krippen-Bögen.Erst mit dieser Idee seien Papierkrippen zur Volkskunst geworden. In vielen Familien sei aus dieser Schwärmerei Passion geworden, sagte die Volkskundlerin.Sie wies auf die süßlich wirkende Luxus-Krippe, wegen des einfachen Aufbaues auch Faulenzer-Krippe genannt, und die Künstler die hinter der Technik stehen. Der Vortrag endete mit Informationen zum Gebrauch der Krippen, von der Aufstellung unter dem Christbaum bis zur Trostquelle im Postkartenformat bei Feldpost-Sendungen.Ein Lob der Expertin ging an die Eheleute Leonore und Reinhold Böhm als Leihgeber für die Papierkrippen-Ausstellung im Kloster Speinshart und an Prior Pater Benedikt Schuster als Veranstalter der Ausstellung.