Politik Speinshart

15.05.2017

7

0 15.05.2017

Mehr Schule wagen, heißt es in Speinshart. Die kleine Grundschule Am Rauhen Kulm genießt bei den Eltern große Akzeptanz. Eine Offene Ganztagsschule soll das Bildungsangebot weiter verbessern. Das ist eine finanzielle Mammutaufgabe, wie die Haushaltsdaten der Gemeinde beweisen.

"Speinsharter Kinderland"

Straßensanierung

Eine energetische Sanierung steht an, auch der Wunsch nach Barrierefreiheit soll erfüllt werden. Vor allem aber wird eine bauliche Erweiterung für den Betrieb einer Offenen Ganztagsschule zum finanziellen Hürdenlauf. Insgesamt belaufen sich die Investitionen auf zirka 1,5 Millionen Euro. 970 000 Euro davon stellt die Gemeinde im Haushalt 2017 zur Verfügung. Diesem Betrag stehen Zuweisungen des Freistaats von 812 000 Euro gegenüber - eine Sonderfinanzierung macht es möglich.Zur familienfreundlichen Kommunalpolitik in Speinshart gehört zudem eine Baulandoffensive. "Wir wollen für Jung und Alt Heimat schaffen", formuliert es Bürgermeister Albert Nickl. Voraussetzung dafür seien soweit wie möglich Wunschbauplätze für Bauwillige. "Das Baulückenproblem anderer Kommunen wird es im Gemeindebereich Speinshart nicht geben", versicherte er: Die Kommune erwirbt vor der Ausweisung als Bauland alle Grundstücke. Zettlitz und Tremmersdorf dienen dabei als Musterbeispiele. Deshalb sind in den Haushalt 575 000 Euro zur Erschließung eines Baugebiets in Zettlitz eingestellt. In den nächsten Jahren wartet die Erschließung des Baugebiets "Maifurt" in Tremmersdorf.Ergänzt werden die beiden Großmaßnahmen durch sogenannte weiche Investitionen. Fest eingeplant ist ein Spielgelände zwischen Schule und Kindergarten. Für das "Speinsharter Kinderland", wie es der Bürgermeister nennt, sind Gesamtkosten von 150 000 Euro veranschlagt. Im Haushalt 2017 sind 80 000 Euro für das Projekt bereitgestellt. Der Bürgermeister hofft zusätzlich auf freiwillige Helferstunden aus der Elternschaft. Ein internationales Jugendcamp soll ebenfalls mithelfen, die Kosten in Grenzen zu halten.Auch das Kulturleben ist der Klosterdorfgemeinde ein Anliegen, wie die Internationale Begegnungsstätte Kloster Speinshart und das blühende Vereinsleben beweisen. Zur neuen Attraktion soll das "Anwesen 23" werden. Das unbewohnte und unter Denkmalschutz stehende Gebäude direkt neben der Wieskapelle soll künftig als Kultur-, Bürger- und Vereinshaus genutzt werden. "Gleichzeitig kommen wir mit dem Projekt dem großen Ziel einer Generalsanierung des gesamten Klosterhofes wieder einen Schritt näher", begründete der Bürgermeister die Initiative der Kommune. Unterstützt wird das 1,1-Millionen-Euro-Vorhaben von der Dorferneuerung. Im Haushaltsplan 2017 stehen Ausgaben von 420 000 Euro, 320 000 Euro werden von staatlichen Geldgebern erwartet.Doppelt jubelt die Feuerwehr Tremmersdorf: Das neue Löschfahrzeug befindet sich schon im Gerätehaus, zu Pfingsten erhält es den kirchlichen Segen. Im hohen fünfstelligen Euro-Bereich investiert die Gemeinde jeweils auch in den Straßenbau und in den Grunderwerb: Für die Restfinanzierung der Sanierung der Straße Seitenthal-Barbaraberg sind 87 000 Euro eingeplant, beim Ankauf von Parzellen vor allem für künftiges Bauland kalkuliert die Kommune mit 90 000 Euro. Hintergrund

Einnahmen steigen, Ausgaben auch

Investieren zur richtigen Zeit Anerkennende Worte für den Haushalt 2017 fanden die Fraktionssprecher. "Stillstand bedeutet Rückschritt", sagte Roland Lins (CSU). Deshalb stehe die CSU-Fraktion zu den Großinvestitionen zur genau richtigen Zeit. Nach einer Aufzählung der Projekte sah Lins zwar Grenzen der Leistungsfähigkeit. Dennoch übernehme sich die Gemeinde dank großzügiger Staatszuschüsse nicht. "Wir bleiben somit auf dem Teppich; niemand wird überfordert." Johann Mayer (Die Grünen) empfahl, bei all den Investitionen zur rechten Zeit auch die Verschuldung im Auge zu behalten. Insgesamt wertete er die im Haushalt verankerten Investitionsabsichten aber als zukunftsweisend. "Einfacher wird es, wenn die Einwohnerzahl wächst", urteilte Holger Götz (FWG) mit Blick auf das Baulandprogramm. (do)

Speinshart. (do) Im Schnelldurchlauf erläuterte Kämmerer Karl Stopfer, von Bürgermeister Albert Nickl unter dem Beifall der Gemeinderäte als "kompetenter und findiger Hüter der Finanzen" bezeichnet, den Verwaltungshaushalt. Mit 2,046 Millionen Euro steigen die Einnahmen im Vergleich zum Vorjahr um knapp 12 Prozent, während sich die Ausgaben um 3,5 Prozent auf 1,855 Millionen Euro erhöhen. Die Differenz von 191 000 Euro wird dem Vermögenshaushalt zugeführt.Zu den Einzelplänen: Die Zuweisung für 42 Grundschüler aus der Gemeinde an den Schulverband "Am Rauhen Kulm" beträgt 66 360 Euro und für 2 Kinder an den Schulverband Eschenbach 4400 Euro. Den Ausgaben von 376 260 Euro für die Kindertagesstätte stehen Einnahmen aus staatlichen Zuweisungen und Elternbeiträgen von 213 700 Euro gegenüber. Der zu finanzierende Fehlbetrag beläuft sich somit auf 162 560 Euro.97 000 Euro sind als Unterhaltskosten für die Gemeindestraßen veranschlagt, 32 000 Euro für den Winterdienst. Vom Freistaat bekommt die Kommune einen Zuschuss zum Straßenunterhalt von 58 000 Euro. Der Aufwand für die Abwasserbeseitigung beträgt 191 000 Euro. Von den Energieunternehmen erhält die Gemeinde 28 000 Euro Konzessionsabgabe.212 000 Euro Mehreinnahmen im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet die "Allgemeine Finanzwirtschaft" einschließlich Steuern. Der Einzelplan 9 des Verwaltungshaushalts hat stets die am meisten studierten Seiten, denn es sind wichtige Existenzgrundlagen der Kommune nachzulesen. Gewerbesteuer, Schlüsselzuweisung, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer: Die Einnahmen summieren sich auf 1 261 550 Euro. Auf der Ausgabenseite stehen Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage und die Umlage für die Verwaltungsgemeinschaft (138 875 Euro). Der Überschuss im Einzelplan 9 beträgt 738 000 Euro.