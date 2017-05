Politik Speinshart

12.05.2017

5

0 12.05.2017

Die Wirtschaft brummt, die Steuern sprudeln. An kleinen Gemeinden ohne "fette" Gewerbesteuereinnahmen geht diese Entwicklung jedoch vorbei. Wie kommen Landkommunen dann mit steigenden Ausgaben und höheren Ansprüchen der Einwohner zurecht? Antworten darauf gibt der Haushalt 2017 der Gemeinde Speinshart.

Rekordzuschuss

Abbau von Rücklagen

Einnahmen: Sattes Plus Kämmerer Karl Stopfer verwies auf vielversprechende Einnahmen im Verwaltungshaushalt von 2,046 Millionen Euro und damit eine Steigerung von 11,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Dem stehen Ausgaben von 1,855 Millionen Euro gegenüber. Daraus errechnete die Verwaltung eine Zuführung von 191 000 Euro an den Vermögenshaushalt: ein saftiges Plus von 400 Prozent, wie der Kämmerer feststellte.



Im wichtigsten Einzelplan der Finanzwirtschaft dominieren bei den Einnahmen Gewerbesteuer (130 000 Euro), Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (520 000 Euro) und Schlüsselzuweisungen des Freistaats (454 000 Euro), bei den Ausgaben Kreisumlage (358 000 Euro) und VG-Umlage (139 000 Euro). (do)

Millionensummen schwirrten am Donnerstagabend durch das Gemeindezentrum. Im Sitzungssaal verabschiedeten Bürgermeister und Gemeinderat einen Rekordhaushalt: Knapp fünf Millionen Euro beträgt das Gesamtvolumen des Zahlenwerks - eine Steigerung von 36 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. "Geschuldet" ist dies den Investitionen. Der Vermögenshaushalt "explodiert": 2,9 Millionen Euro will die Gemeinde heuer verbauen.Die Zeiten dafür sind günstig: Die Kreditzinsen befinden sich auf einem Rekordtief und die staatlichen Zuwendungen sprudeln. Es braucht nur einen guten "Anzapfer". Geld aus Förderprogrammen loszueisen, darin ist Bürgermeister Albert Nickl "Weltmeister". 2017 beträgt das Zuschussvolumen für die geplanten Baumaßnahmen 1,652 Millionen Euro, das Zehnfache des Gemeindeanteils, wie Nickl nicht ohne Stolz anmerkte. "Wenn nicht jetzt investieren, wann dann?", denken sich auch die Räte, die den Haushalt einstimmig billigten.Geprägt ist das "wichtigste Buch der Gemeinde" - wie der Bürgermeister den 187-Seiten-Wälzer mit Satzung, Haushalts-, Finanz- und Stellenplan sowie das Investitionsprogramm bezeichnete - von zukunftsweisenden Investitionen. Nickl nannte als Schwerpunkte unter anderem die Sanierung und Erweiterung der Volksschule. "Die Aufwendungen bringen langfristig eine Bildungsrendite", betonte er und verwies mit dem Slogan "kurze Beine - kurze Wege" gleichzeitig auf den Glücksfall, die Grundschule im Ort zu haben.Die Baupläne sind weit gediehen. Fast eine Million Euro sollen in diesem Jahr noch für energetische Sanierung, Barrierefreiheit und Offene Ganztagsschule verbaut werden. Die Kommune rechnet dabei mit einem Rekordzuschuss von 812 000 Euro. Weiterer Kernpunkt bei den Projekten ist der Beginn der Sanierung des künftigen Bürger-, Kultur- und Vereinshauses im Klosterhof 23. Bei einem Gesamtbedarf von 1,1 Millionen Euro sieht der Haushaltsplan dafür heuer eine Teilinvestition von 420 000 Euro vor - bei staatlichen Zuschüssen von 320 000 Euro.Einen Fixpunkt setzt das Gremium mit dem Bauland-Beschaffungsprogramm. Für die Erschließung eines Baugebiets in Zettlitz sind 575 000 Euro vorgesehen. Und für das 163 000 Euro teure neue Löschfahrzeug der Feuerwehr Tremmersdorf sind noch einmal 93 000 Euro eingeplant, an staatlichen Zuschüssen dafür 68 000 Euro. Als weitere Schwerpunktaufgabe nannte Bürgermeister Albert Nickl den Bau des Kinderspielplatzes zwischen Gemeindezentrum, Schule und Kindergarten."Zukunftsorientiert, familienfreundlich, lebendig", diese Grundpfeiler seriöser Gemeindepolitik sieht er mit dem Haushalt 2017 als erfüllt. Vorübergehend sei dieser offensiven Politik des Investierens auch der Abbau von Rücklagen geschuldet, erklärte Nickl. Seinen grundsätzlichen Anmerkungen folgten schwerpunktmäßige Ausführungen von Kämmerer Karl Stopfer (siehe auch Kasten).Aufgrund der vorgesehenen Einnahmen und Ausgaben sei voraussichtlich eine Kreditaufnahme von 285 000 Euro und eine Entnahme aus den Rücklagen von 150 000 Euro erforderlich, erläuterte er. Der Gemeindekasse verbleiben 44 000 Euro an Erspartem. Dennoch wächst wegen der Großinvestitionen die Verschuldung, und zwar auf 751 000 Euro. In der Folge steigt auch die Pro-Kopf-Verschuldung: von 368 Euro im Vorjahr auf 676 Euro. Sie liegt damit leicht über dem Landesdurchschnitt vergleichbarer Gemeinden und dem Landkreisdurchschnitt. Für den Zeitraum ab 2021 rechnet der Bürgermeister wieder mit einer Konsolidierung. Auch für den Kämmerer gehört der Schuldenabbau dann zu den vorrangigen Zielen.