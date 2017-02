Politik Speinshart

14.02.2017

1

0 14.02.2017

"Mit'm Redn kuma Leit zam." Der Lichtmess-Empfang im Kloster ist eine einzigartige Bühne, sich auszutauschen und neue Pläne zu schmieden. Die Demonstration der Solidarität gelang. "Das Zusammenrücken einer Region soll der Lichtmess-Empfang unter Beweis stellen", formulierte es im Musiksaal Bürgermeister Albert Nickl. Auch den Empfang an historischer Stätte mit Bezirkstagspräsident Franz Löffler als Ehrengast interpretierte der Gemeindechef als Nachweis gesunden Selbstbewusstseins. Zu Recht, wie Nickl betonte, um dann auf die Erfolge im überschaubaren Raum des "Kulmgaues" zu verweisen.

Dass der Bürgermeister mit einem speziellen Blick auf die Fortschritte in seiner Heimatgemeinde das Licht nicht unter den Scheffel stellte, gehörte zum kommunalpolitischen Geschäft. So wunderte niemand die Darstellung der Errungenschaften des Klosterdorfes vom Breitband bis zur "Kraftanstrengung" bei der Kloster-Sanierung. "Speinshart ist attraktiver und lebendiger geworden und ist der kulturelle Mittelpunkt der Region", urteilte ein strahlender Bürgermeister. Gleichzeitig nutzte Nickl den Lichtmess-Empfang zum pauschalen Dank an die Unterstützer, ob finanziell oder ideell. Auch den besonderen Schatz des Dorfes vergaß Nickl nicht. Neben der Ausstrahlung der Prämonstratenser-Abtei und der Internationalen Begegnungsstätte sind es die Ehrenamtlichen, die in Speinshart zupacken. "Ohne euch könnten wir dieses breite kulturelle Angebot nicht schultern", würdigte der Gastgeber ein großes Team, dass für Gottes Lohn dem Dorf Glanz verleihe, so Nickl.Verbunden mit der Würdigung der 1,75-Millionen-Euro-Geldspritze des Bezirks für die Klostersanierung unterstrich der Gemeindechef weitere Besonderheiten im Finanzierungspaket. Zum rhetorischen Ausblick des Bürgermeisters gehörten weitere Finanzierungswünsche insbesondere zur Erweiterung der Übernachtungsmöglichkeiten für die Internationalen Begegnungsstätte.Zudem sah Nickl Finanzierungsbedarf für den Unterhalt. "Auf Dauer können Kloster und Förderverein allein den Betrieb der Begegnungsstätte nicht schultern."