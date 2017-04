Sport Speinshart

28.04.2017

4

0 28.04.2017

Die "treue Seele des Vereins", wie Vorsitzender Hans Schuller es formuliert, steht beim SKC Klosterkegler im Rampenlicht. Georg Scherl, seit den Anfängen ein großer Anhänger des Kegelsports in Speinshart, kommt in der Jahreshauptversammlung zu hohen Ehren.

Scherl, der seit 35 Jahren dem Verein angehört, habe bis zu seinem 70. Lebensjahr als Sportkegler dem Nachwuchs ein Beispiel an Kameradschaftsgeist und Idealismus gegeben, betonte Schuller. Als "aktiver Zuschauer" sei Scherl auch nach seiner aktiven Zeit als Kegler zum treuesten Unterstützer der Damenmannschaft geworden. Der Vorsitzende erinnerte an die Begleitung des Damenteams zu Spielen bis nach Schweinfurt und Rothenburg ob der Tauber: "Mit seinen Mädels war der Schorsch an Wettkampftagen von früh bis nachts unterwegs."Zudem habe der "Scherl-Schorsch" bei der Gründung des Kegelclubs als selbstständiger Verein eine aktive Rolle gespielt. Das Ergebnis der Laudatio war die Ernennung von Georg Scherl zum Ehrenmitglied. Assistiert von Bürgermeister Albert Nickl überreichte Hans Schuller ihm die Ehrenurkunde.