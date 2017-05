Sport Speinshart

01.05.2017

7

0 01.05.2017

Der Ruhm bleibt. 13 Jahre ließen die Damen der SKC Klosterkegler Speinshart auf Landesebene die Kugel rollen. Auch das erste Herrenteam befand sich in der Regionalliga auf dem Höhenflug. Doch die harte Landung war bitter. Beide Mannschaften fanden sich auf Kreisebene wieder. Das tat weh. Doch die Kugeln rollen im Speinsharter Gemeindezentrum weiter. Ab sofort mit einem neuen Sportwart.

Mittelfeldplatz für Damen

29 Aktive

Abschied Den Abschied nach 13 Jahren im Amt als Sportwart der Klosterkegler verband Markus Schuller mit einem Dank an Vorstand Hans Schuller, Manfred Schusser und Markus Edl. Tosender Beifall der Mitglieder begleitete den bewährten Sportvorstand in den "Unruhestand". Seinem Lieblingsverein versicherte er weiter Treue und Unterstützung. Äußeres Zeichen des Dankes war ein Briefumschlag mit Inhalt, überreicht durch Vorsitzenden Hans Schuller. (do)

Die sportliche Bilanz, die Sportwart Markus Schuller in der Jahreshauptversammlung zog, war durchwachsen. "Man muss immer das Positive sehen", zeigte sich der Sportchef des Vereins in seinem letzten Tätigkeitsbericht trotz schmerzlicher Ergebnisse optimistisch. Sein Blick richtete sich auf die Tabelle der Kreisklasse Weiden. Und dieser Blick verhieß nichts Gutes. Mit 16:28 Punkten und dem 11. Tabellenplatz nahm die erste Herrenmannschaft Abschied von der Kreisklasse. Das bedeutet einen weiteren Abstieg. In der nächsten Saison kegeln die Herren in der Kreisklasse A Weiden. Lob gab es für Christian Weidner als besten Einzelspieler. Markus Hofmann glänzte mit dem besten Einzelergebnis (582 Holz gegen Eintracht Eslarn).In der Vorrunde noch Tabellenführer, verließ auch die zweite Herrenmannschaft das Kegelglück. So endete die Saison auch für den Sportwart etwas enttäuschend in der Kreisklasse C Weiden mit 19:13 Punkten und dem 3. Tabellenplatz. Bester Einzelspieler war Marcel Reifenberger. Das beste Einzelergebnis holte Markus Schuller mit 571 Holz beim SKC Altenstadt/WN. Eine flotte Kugel schiebt die 3. Mannschaft in der Kreisklasse D Weiden. Als Vierter von zehn Teams endete die Saison mit 20:16 Punkten zufriedenstellend, bemerkte Schuller. Als bester Einzelspieler erscheint in der Statistik Markus Edl, der auch mit 549 Holz beim SV Grafenwöhr das beste Einzelergebnis schob.Einen Neuanfang versuchen die Damen in der Kreisklasse Weiden Nord. Doch aller Anfang ist auch in unterklassigen Bereichen schwer. Mit 17:15 Punkten wurde das neuformierte Frauenteam dem Saisonziel eines Mittelfeldplatzes gerecht. Für manches Erfolgserlebnis sorgten Birgit Reifenberger, Jessica und Sonja Müller, Christina und Sabine Weiß, Sabrina Hofmann, Sabrina Schuller-Krausch und Marina Braun. Birgit Reifenberger hieß die beste Einzelspielerin. Jessica Müller ließ mit 542 beim SKC Tröbes mit dem besten Einzelergebnis aufhorchen.Feiern konnten die Speinsharter Sportkegler dann doch noch. Die U18-Jugend als Spielgemeinschaft mit Löschwitz antretend schaffte mit 18:6 Punkten die Meisterschaft in der Kreisklasse Weiden. Marcel Reifenberger glänzte als bester Einzelspieler und mit dem besten Einzelergebnis von 545 Holz gegen die SG Waidhaus/Neuenhammer. Eine Spielgemeinschaft gibt es auch für die U14-Jugend. Mit Verstärkung aus Freihung steht der Nachwuchs in der Abschlusstabelle der Kreisklasse Weiden mit 14:6 Punkten auf dem 2. Tabellenplatz. Jana Reifenberger heißt die beste Einzelspielerin.Der Sportwart präsentierte auch eine Saisonbilanz aller Mannschaften der SKC-Klosterkegler. Schuller errechnete im Seniorenbereich bei 72 Punktespielen einen ausgeglichenen Punktestand von 72:72. Mit jeweils 34 Siegen und Niederlagen und vier Unentschieden bewertete Markus Schuller das Gesamtergebnis als noch zufriedenstellend. Gleichzeitig bedauerte der Sportwart das Ausscheiden von 9 Sportkeglern auf nunmehr 29 Aktive. Innerhalb von zwei Jahren registrierte der Verein den Verlust von 18 Sportkeglern. Mit dem Rückzug des Herrenteams aus der Regionalliga Mittelfranken/Oberpfalz sei zum ersten Mal seit 1994 keine Speinsharter Mannschaft auf überregionaler Ebene vertreten, bedauerte der Sportwart.Schuller gratulierte Clubmeister Christian Weidner, Vizemeister Markus Schrembs und dem Drittplatzierten Martin Hofmann. Die Clubmeisterschaft der Damen gewann Birgit Reifenberger. Die Vereinsmeisterschaften der Jugend gewann Marcel Reifenberger. Mit einem Ergebnis von 521:516 Keil hat Markus Schrembs das Pokalkegeln gegen Christian Weidner für sich entschieden.