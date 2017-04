Vermischtes Speinshart

24.04.2017

Mit Leidenschaft und Liebe zum Detail portraitiert Ernst Tränkenschuh aus Ahorntal dem Ausstellungsthema in Speinshart folgend "Blumen - Blüten und Vergehen". Mit seinen filigranen Aufnahmen spürt der Künstler der Magie der Vergänglichkeit nach.

Wer die 40 Fotos im Oberen Konventgang des Klosters Speinshart, die dort seit Sonntag hängen, aufmerksam betrachtet, wird schnell erkennen: Hier ist ein feinfühliger Ästhet am Werk, dem Details am Herzen liegen. Weil es eben die Kleinigkeiten sind, die den großen Unterschied machen. Den Idealen der digitalisierten Welt mit all den Retusche-Werkzeugen kann der Fotokünstler alter Schule nichts abgewinnen. Ihm widerstrebt es, seine Bilder im Nachhinein zu manipulieren. Viel lieber bemüht er sich schon im Entstehungsprozess um Perfektion.