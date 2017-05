Vermischtes Speinshart

Er ist nicht nur der "Tag der Arbeit": Am 1. Mai wird auch das Hochfest der Schutzfrau Bayerns gefeiert. An diesem Tag beginnen deshalb auch zur innigen Verehrung der Mutter Gottes in bayerischen Landen die Maiandachten. "Betend und singend Maria ehren", hieß die Einladung von Frater Johannes Bosco und Pater Markus Meier zur feierlichen Abendandacht in der mit Kerzen ausgeleuchteten Klosterkirche. Traditionell gehöre zu den bekannten Marienliedern die Bitte der Gläubigen um die Fürsprache der Gottesmutter in allen Nöten und Anliegen.

Die Kurzansprache von Frater Johannes handelte vom modernen Bild der Mutter Gottes als Managerin und Macherin im Nadelstreifenanzug. Auch diese Sichtweise sei geeignet, auf die Mutter der Gnade zu bauen, betonte der Chorherr. Mutter sein zu allen Zeiten und in Sorgen und Nöten, diese schmerzhafte Erfahrung habe Maria bis zur Kreuzigung ihres Sohnes durchlebt. Umso größer seien ihr Verständnis und ihre Fürsorge in allen Anliegen.Auch die Speinsharter brauchen diese, urteilte Frater Johannes. "Die Maiandachten bieten dazu viel Gelegenheit." Der feierlichen Maiandacht schloss sich traditionell eine Lichterprozession durch den illuminierten Klosterhof an.