Vermischtes Speinshart

07.05.2017

07.05.2017

Viel Arbeit hat derzeit die Feuerwehr Tremmersdorf. Der Grund: Am Pfingstwochende feiern sie in großem Stil "121 Jahre Freiwillige Feuerwehr Tremmersdorf". Verbunden mit dem Gründungsjubiläum ist auch die Weihe des neuen Löschfahrzeugs "TSF-W".

Neuer Anstrich

Festprogramm

Tremmersdorf. Neben den Festvorbereitungen wird derzeit auch die aktive Wehr mit wöchentlichen Übungen auf Einsätze mit dem neuen Löschfahrzeug vorbereitet. Kommandant Markus Hefner und sein Stellvertreter Roland Henfling sind derzeit pausenlos im Einsatz, um die Aktiven an den neuen Geräten zu schulen.Unterstüzt werden die beiden von den Gruppenführern Thomas Pscherer, Thomas Kaufmann, Michael Schmid, Jakob Krockauer, Daniel Zeitler und Michael Rodler. Gleichzeitig wird die Jugendfeuerwehr im Rahmen der Modularen Truppmannausbildung (MTA) für den aktiven Dienst in der Feuerwehr vorbereitet. Auch der Vorstand mit Vorsitzendem Martin Rodler und den Stellvertretern Andreas Diepold und Roland Hörl sind unermüdlich im Einsatz.Derzeit ist die Feuerwehr dabei den Festplatz und das gesamte Umfeld für die Festlichkeiten herauszuputzen. Ein besonderes Augenmerk wurde auf das in den Jahren von 1996 bis zum Jahr 2000 in Eigenleistung erbaute Feuerwehrhaus gerichtet. Mit einem neuen Fassadenanstrich glänzt das Feuerwehrhaus wieder wie neu. Projektleiter Martin Fahrnbauer mit seinen Helfern hat in den vergangen Tagen mit einem Gewaltakt dem Haus einen neuen Anstrich verpasst.Auch eine neue Bepflanzung wurde von den Feuerwehrmännern und -frauen angebracht. Im Innenbereich wurde gestrichen was das Zeug hielt. Der Bratstand am Festplatz wurde ebenfalls hergerichtet und beim Maibaumfest auf Herz und Nieren geprüft. Freuen wird sich Bürgermeister Albert Nickl, dessen Gemeindesäckel dadurch nicht belastet wird.Auch das Fest-Team unter Leitung von Michael Rodler und seinem Stellvertreter Matthias Hörl und Christian Gebhardt ist derzeit mit den letzten Vorbereitungen beschäftigt. Die Festplanungen liegen in den letzten Zügen.Das Festprogramm ist vom feinsten: Am Freitag spielen die "Stoapfälzer Spitzbuam" auf, am Samstag folgt DJ Arnold Palmer. Der Sonntag wird traditionell: Vormittags ist Festgottesdienst mit Fahrzeugweihe und anschließend Frühschoppen. Nachmittag folgt dann der Festzug. Am Abend ist Endspurt mit den "Dorfrockern".Rodler verriet, dass für den Auftritt der "Dorfrocker" am Pfingstsonntag schon viele Karten verkauft wurden. Karten sind im Vorverkauf für 10 Euro bei folgenden Stellen erhältlich: Auto Diepold Tremmersdorf, Brauerei Püttner Schlammersdorf, bei den Raiffeisenbanken in Eschenbach und Pressath, sowie bei den Sparkassen in Eschenbach, Kirchenthumbach, Grafenwöhr, Pressath und Kemnath.