Vermischtes Speinshart

14.05.2017

16

0 14.05.201716

Inspiration aus gelebtem Glauben: das zählt beim Katholischen Frauenbund Speinshart zu den Leitgedanken. Das gesellschaftliche Leben kommt deshalb nicht zu kurz. Den Gleichklang bewies der Verein beim Jubiläum.

Das 40. Jubiläum des Frauenbunds eröffnete am Samstagabend ein Gottesdienst in der Klosterkirche. Das Ensemble Cantemus zeigte im Eingangslied das Motto auf: "Miteinander auf dem Weg des Lebens schauen, trauen und lieben." Pfarrer Adrian Kugler bestätigte: "Ihr macht unser Klosterdorf durch euer großartiges Einbringen in das kirchliche und gesellschaftliche Leben lebendig."Die Spende einer Frauenbund-Kerze als Ausdruck der Dankbarkeit und Blumen von Mitgliedern, die sich zu einem Strauß an Fürbitten vereinigten, ergänzten die Messe. "Die Türen zum Glauben öffnen", hieß anschließend der Appell des Ehrengastes. Als Prediger machte Pater Dr. Jakob Seitz aus Windberg, geistlicher Diözesanbeirat des Frauenbundes, Mut, mit den Familien, den Lehrern, Geistlichen und Kindern mehr Glauben zu wagen. Gerade der Frauenbund stehe für eine weltoffene und gastfreundliche Kirche.Pater Jakob entdeckte viele Möglichkeiten für Frauen, sich in eine "Männerwelt" einzubringen. "Finden Sie Vertrauen und Leidenschaft, immer aufs Neue durch Türen zu gehen. Den Rest überlassen Sie Gott." Der Pater würdigte zudem den Einsatz fürs öffentliche Wohl. Gleichzeitig verurteilte der Chorherr die egoistische Dominanz der Männerwelt. "Wenn Frauen etwas erreichen wollen, müssen sie es selber machen. Von den meisten Männern kommen nur Worthülsen." Den Frauen eine Stimme geben, sei Aufgabe des Katholischen Frauenbundes.Nahtlos schloss sich die Feier im Gemeindezentrum mit Mitgliedern und Ehrengästen an. Es sei bemerkenswert, was zum Wohl der Gemeinde geleistet wurde, sagte Elisabeth Nickl im Rückblick auf die 40 Jahre. Der Verband habe beigetragen, dem Dorf ein menschliches Gesicht zu geben. Zu diesen "Gesichtern" zählten die beiden Gründerinnen Emmi Schmidt und Maria Diepold, Christa Rodler, Anneliese Beer, Rita Wiesend und Bruni Traßl. "Aus einer kleinen Blume hat sich der Speinsharter Zweigverein zu einem prächtigen Strauß entwickelt."Heute fühle sich das Vorstandsteam verpflichtet, in die Zukunft zu blicken und eine Bereicherung der Mitglieder in jeder Lebensphase zu sein. Regelmäßig bietet der Frauenbund Veranstaltungen im spirituellen, alltagsnahen und geselligen Bereich an. Aktuell gehören ihm 102 Mitglieder an.Nach dem Dank an die Helfer lud Elisabeth Nickl zum Büfett. Gestärkt lobte Bürgermeister Albert Nickl den "jungen, frischen und munteren Verein", der Impulse in allen Lebensbereichen setze. "Engagiert, kreativ, ideenreich, hilfsbereit, kompetent und das Herz an der richtigen Stelle", schwärmte der Bürgermeister. "Der Frauenbund leistet einen großen Beitrag für eine liebenswerte Gemeinde - er ist fürs Klosterdorf Gold wert."Für den Bezirksverband lobte Angela Reindl Dynamik und Einfallsreichtum der Speinsharter Damen. Gerti Hofmann urteilte für die Pfarrgemeinde: "Männer regieren die Kirche, Frauen bewegen sie." Der Frauenbund sei Bestandteil einer lebendigen Ortskirche. Thomas Englberger würdigte die Unterstützung für die Internationale Begegnungsstätte. "Gemeinsam mit dem Frauenbund ist die Begegnungsstätte nicht nur ein Wort, sondern ein Ergebnis." Den Festabend gestaltete der Chor Cantemus. Nach den Ehrungen pflegten die Gäste Austausch und Begegnung. Dieter Schober bot eine Media-Schau mit einem Rückblick über "40 Jahre Frauenbund Speinshart".