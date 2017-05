Vermischtes Speinshart

05.05.2017

05.05.2017

Ostern ist schon lange vorbei. In der Kindertagesstätte kam allerdings noch ein versprengter Osterhase an. Die obligatorischen Nester für die Buben und Mädchen blieben zwar Wunschtraum, doch das eifrige Suchen im Freigelände war nicht vergeblich: Die erwartungsfrohe Kinderschar entdeckte im Sand des Spielbereiches 30 stabile Schaufeln und viele kleine Eimer. Neugierige Beobachter waren (von links) Monika Meyer, Tanja Schertler, Birgit Rupprecht, Christine Hefner, Andrea Wiesend und Thomas Reis, allesamt Mitglieder des Kindergarten-Fördervereins. Bild: do