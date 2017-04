Vermischtes Speinshart

25.04.2017

Bleibende Werte schaffen, einen Moment des Lebens festhalten und als sichtbare Erinnerung für die Zukunft bewahren - mit den Mitteln der Fotografie ist dieser Wunsch erlebbar. Ernst Tränkenschuh hat diese Kunst perfektioniert. Der Fotokünstler aus Ahorntal beweist es in einer Ausstellung mit 40 Fotos im Kloster Speinshart.

Knospen und Blüten

Öffnungszeiten Die Ausstellung im Oberen Konventgang des Klosters ist bis 28. Mai 2017 an Sonn- und Feiertagen zwischen 13.30 und 17 Uhr zu sehen. Außerhalb dieser Zeiten ist eine Besichtigung auf Anfrage (0945/60193601) möglich. Der Eintritt ist frei. An den beiden Sonntagnachmittagen am 7. und 21. Mai wird Ernst Tränkenschuh während der regulären Öffnungszeiten für Fragen und Gespräche zur Verfügung stehen. Vertiefend wird er Auskunft zu Motiven und Techniken der ausgestellten Fotoarbeiten geben. Verbunden mit einer Spende an das Kloster können die Besucher auch das Porträt-Album "Menschenbilder" erwerben. (do)

Es ist der Versuch, Vergänglichkeit zu sensibilisieren. Thomas Englberger, Leiter der Begegnungsstätte Kloster Speinshart

Ein gutes Foto offenbart seinen wahren Wert oft erst Jahrzehnte später, sagt Ernst Tränkenschuh. "Aus der Generation der Knipser, die wahllos Bilder aufnehmen und ebenso schnell wieder löschen, wird eine Generation ohne Vergangenheit", befürchtet er. Seine Bilder stellen sich gegen den Trend. Die vielen Gäste bei der Vernissage in barocker Umgebung sind beeindruckt. Der Künstler "schenkt" den Besuchern eine erlesene Bilderauswahl, die erkennen lässt, mit welcher Hingabe und Konzentration er bei der Arbeit ist. Es dominiert das Design, das perfekte, betont künstliche Arrangement und die absolute Klarheit der Komposition.Tränkenschuh ist mit den ausgestellten Werken den Veränderungen von Magnolien, Tulpen, Lilien oder Amaryllis auf der Spur und zeigt in seinen meisterlichen Schwarzweiß-Fotografien die Verwandlung von Formen und Strukturen: Knospen, drängend und ungeduldig auf ihrem Weg aus der schützenden Blätterhülle.Volle und satte Blüten, aber zugleich auch das Verblühen und Verwelken, das in Schwarzweiß-Tönen und Gefüge immer noch in voller Würde Stehende und immer noch an die Hochzeit ihrer Existenz Erinnernde. Dennoch flüchtig und vergehend. Auch eine in Durchlicht fotografierte Tulpe, welche ihre zart durchscheinenden Blütenblätter noch nicht ganz geöffnet hat, fasziniert die Betrachter. Eindrucksvoll offenbart sich in den Kunstwerken eine "Magie der Vergänglichkeit", wie auch das Motto der Ausstellung lautet.Die einführenden Worte von Thomas Englberger, Leiter der Internationalen Begegnungsstätte Kloster Speinshart, unterstreichen diese Eindrücke. "Es ist der Versuch, Vergänglichkeit zu sensibilisieren", urteilt er und betont die großen Stärken des Künstlers, den Blick auf das Wesentliche zu lenken und den Betrachter ganz ohne künstliche Effekthascherei mit überraschenden Einblicken zu belohnen.Mit der Einladung zu einer Entdeckungsreise in die Welt der Blüten verbindet der Laudator die Hoffnung, die Bilder über den bloßen Anblick hinaus als Gleichnis für das menschliche Sein zu betrachten. "Die Bilder sollen sprechen - kommen auch Sie in dieser zwanglosen Atmosphäre miteinander ins Gespräch."Ernst Tränkenschuh ist ein waschechter Oberfranke. Nach ersten fotografischen Gehversuchen und einer Ausbildung im gestalterischen Bereich wendet er sich der kreativen Fotografie zu. Intensiv ist seine Zuneigung zu Schwarzweiß-Aufnahmen. In Speinshart überzeugt der freiberufliche Fotodesigner mit Fotomotiven von Blumen und Pflanzen.