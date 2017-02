Vermischtes Speinshart

Kerzenschein, Lichterprozessionen und Licht(er)messen. Ab Mariä Lichtmess gibt es viel Licht. Spätestens jetzt merkt man: die Tage werden wieder länger. Ein Grund zum Feiern. Im Klosterdorf ermuntert ein Lichtmessempfang an den Aufbruch zu neuen Ufern.

Hintergrund "Oberpfälzer Leuchtturm"



Speinshart. (do) Nach Staatsministern und Landtagspräsidentin Barbara Stamm ist es mit Franz Löffler ein gestandener Oberpfälzer, der dem Lichtmessempfang barocke Strahlkraft verleiht. Die Dankesworte des Bürgermeisters würdigen unter anderem den Anteil des Staates im Allgemeinen und des Bezirks Oberpfalz im Besonderen beim Kraftakt der Sanierung des 22,5 Millionen teuren Klosterprojekts. Zudem lobt der Gemeindechef die Zuwendungen des Bezirkstages für die Revitalisierung eines "Oberpfälzer Leuchtturmes" und eines Kulturdenkmals von europäischem Rang. Auch das Gesamtensemble des historischen Klosterhofes findet Nickl in dieser Aufzählung wieder, gehört doch das Areal zu den bedeutendsten barocken Anlagen seiner Art.

Dem Lichtmessempfang angemessen ist der feierliche Gottesdienst, den Pater Benedikt Schuster mit Blick auf Teile der Bergpredigt zu einem Appell für Gerechtigkeit im biblischen Sinn nutzt: "Gerecht ist ein Mensch, der sich bemüht, sein Leben ganz und gar nach Gott auszurichten."Danach drängen sich die Besucher im barocken Musiksaal der mächtigen Klosterburg, einem Kleinod der Prämonstratenser. Gemeinsam bitten der Prior der Abtei und Bürgermeister Albert Nickl zum freimütigen und leutseligen Gedankenaustausch. Die herzliche Gastfreundschaft der Chorherren und der Gemeinde in einem Zentrum von Glauben, Bildung und Kultur, so der Leitgedanke der Internationalen Begegnungsstätte, ist ansteckend. Händeschütteln ist angesagt und ein gutes Wort. Das versteht Prior Benedikt Schuster auch im Namen des Abtes wörtlich. An Festredner Franz Löffler gewandt erklärt Pater Benedikt humorvoll: "Es gab Zeiten, da hießen die bedeutenden Männer Benedikt, jetzt heißen sie Franz."In dieser lockeren Wohlfühl-Atmosphäre begrüßt nach der musikalischen Eröffnung durch eine Streichergruppe der Musikschule unter Leitung von Joachim Steppert Bürgermeister Albert Nickl mit launigen Formulierungen Gäste aus der gesamten nördlichen Oberpfalz, unter ihnen Landtagsabgeordnete Annette Karl, Bezirksrat Toni Dutz, Landrat Andreas Meier, Georg Girisch, Vorsitzender des Fördervereins, Kommunal-, Behörden- und Vereinsvertreter sowie zahlreiche Gemeindebürger. Einige Mandatsträger der CSU sind in dieser Stunde mit einer ehrenwerten Aufgabe betraut: Sie wählen den neuen Bundespräsidenten.Ein ganzer Strauß von Themen ist es dann, die Franz Löffler in seiner einstündigen Rede anspricht. Beliebigkeit ist dem Bayerwäldler fremd, wenn es um Sicherheitsfragen und um die Flüchtlingsproblematik geht. "Recht und Ordnung müssen wir wieder vom Kopf auf die Füße stellen", sagt er und empfiehlt auch durch die Erkenntnisse eines Landkreischefs gestählt, die Abschiebung von Asylbewerbern ohne Bleiberecht konsequenter zu betreiben. "Bayern handelt, jetzt sind die anderen Bundesländer dran." Zu den Herausforderungen zählt Franz Löffler, die europäische Idee zu stärken, eine Politik "Yes We Can" statt "Germany first" zu betreiben und einer Welt, die aus den Fugen zu geraten scheint, zu mehr Gerechtigkeit zu verhelfen.Der Bezirkstagspräsident unterstreicht die Bedeutung der Wertegesellschaft, um dann auf Oberpfälzer Tugenden einzugehen. Heimatgefühl in einer bewegten Welt, gerade die Oberpfalz hat diesen Schatz, betont Franz Löffler und verweist auf markante Entwicklungen. "Im Winter 1986 gab es im Bayerischen Wald 46 Prozent Arbeitslosigkeit, heute sind es 1,8 Prozent".Löffler erinnert bei 2,9 Prozent Ende Dezember 2016 Arbeitslosigkeit an die sensationelle Dynamik Oberpfälzer Tüchtigkeit, lobt die Behördenverlagerungen in ländliche Regionen und verweist mit Blick auf die Prämonstratenser-Abtei auf die kulturellen Werte als Basis selbstbewusster Identität. Den Schluss seiner Ausführungen widmet der Präsident den Aufgaben und Leistungen des Bezirks insbesondere im Bereich der Pflege, der Behindertenbetreuung und der Kultur- und Denkmalpflege. Auch Speinshart war für den Bezirk "Gold wert". Auch daran erinnert Löffler und verweist auf das beachtliche Fördervolumen von 1,25 Millionen Euro (weiterer Bericht folgt). (Hintergrund)