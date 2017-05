Vermischtes Speinshart

03.05.2017

0 03.05.2017

(ow) Als Erstes lernten die Viertklässler den "Basic Jump", am Ende beherrschten die meisten sogar den "Double Under" und den "Can Can": Die Grundschule Am Rauhen Kulm beteiligte sich auch heuer am Präventionsprojekt "Skipping Hearts", zu Deutsch: "Springende Herzen". Ingrid Schmidt, die Sportbeauftragte der Schule, begrüßte dazu Trainerin Anja Bischof von der Deutschen Herzstiftung.

"Springende Herzen" Viele Mädchen und Buben spielen heute lange am Computer oder schauen fern. Die Folge davon ist, dass weltweit bereits mehr als jedes fünfte Schulkind übergewichtig ist. Diesem Trend möchte die Deutsche Herzstiftung mit ihrer Initiative "Springede Herzen" entgegenwirken. Sie bietet daher Grundschulen kostenfrei einen zweistündigen Basis-Kurs für die sportliche Form des Seilspringens, das "Rope Skipping", an. (ow)

In einem zweistündigen Basiskurs im Saal des Gemeindehauses brachte sie den Schülern die sportliche Form des Seilspringens - neudeutsch "Rope Skipping" - bei. Dazu hatte sie "Schnellseile" aus Vollkunststoff in Neonfarben mitgebracht. Nach einer kurzen Einweisung durften die Schüler die neuartigen Sportgeräte ausprobieren, und sehr schnell trennte sich die Spreu vom Weizen. Während einige schon nach wenigen Sprüngen das Seilspringen beherrschten, hatten andere Mühe, den richtigen Zeitpunkt für den Absprung zu finden. Immer wieder blieb das Seil an Füßen, Kopf oder Schultern hängen. Doch nach und nach klappte es immer besser. Schon bald bildeten sich die ersten Schweißtropfen, denn das Training erfordert nicht nur eine gewisse Geschicklichkeit, sondern auch Kraft und Ausdauer.Die Mädchen und Buben erlernten verschiedene Arten von Seilsprüngen, wie den "Criss Cross", den "Side Straddle" und den "Skier". Zuletzt gelang es einigen sogar, beim "Visiter" zu zweit mit nur einem Seil zu hüpfen. Nach dem Üben stand ein Schauspringen in Anwesenheit aller Kinder und Lehrer der Grundschule sowie einiger Eltern auf dem Programm. Zu fetziger Musik durften die Viertklässler das Gelernte demonstrieren. Einige beherrschten ihr Sportgerät schon fast perfekt und erhielten von den Zuschauern dafür viel Beifall.