Vermischtes Speinshart

15.02.2017

6

0 15.02.2017

Schwandorf/Speinshart. Was wir in Mülleimer, Säcke und Container zu stopfen pflegen, ist eigentlich ein Wertstoff - auch dann, wenn es nicht zum Recycling taugt. Seit 35 Jahren verwandelt das Müllkraftwerk Schwandorf jährlich an die 450 000 Tonnen ostbayerischer Zivilisationsrelikte in Strom, Fernwärme und Dampf - und sichert mehr als 400 Arbeitsplätze. 40 neugierige Bürger aus Speinshart und den Nachbargemeinden erfuhren auf Einladung der CSU Speinshart mehr darüber. Sie blickten hinter die Kulissen des Zweckverbands Müllverwertung Schwandorf (ZMS). Im futuristischen Verwaltungs- und Tagungsgebäude skizzierten Zweckverbandsdirektor Thomas Knoll und Öffentlichkeitsreferentin Claudia Reichenwallner Geschichte und Aufgaben des 1979 gegründeten Zweckverbands. "Unsere Region erlebte damals einen gewaltigen wirtschaftlichen Umbruch, wozu auch das Ende des Braunkohlenabbaus gehörte. Damit fiel auch das Braunkohlekraftwerk weg, das unser Aluwerk mit Energie versorgte", blickte Knoll zurück. Das 1982 eingeweihte Müllkraftwerk habe für standortnahen und günstigen Ersatz gesorgt: "Es beliefert den Industriebetrieb mit Strom und Hochdruck-Wasserdampf, der für bestimmte Produktionsschritte unabdingbar ist."

Das Abfallkraftwerk sei in Schwandorf nicht unumstritten, räumte der Verbandsdirektor ein. Die Sicherung der Aluwerk-Arbeitsplätze und der Aufbau einer zuverlässigen Fernwärmeversorgung hätten allerdings dazu beigetragen, Vorbehalte abzubauen. Zudem lege der ZMS Wert auf eine effiziente Energiegewinnung und die Erfüllung hoher Umweltstandards. "Wir können gut 50 Prozent des Energiegehalts des Abfalls in Nutzenergie umwandeln. Das ist ein Wirkungsgrad, der dem anderer moderner Kraftwerkstechniken entspricht", betonte Knoll. Der in einem Jahr verbrannte Müll enthalte so viel Energie wie 137 Millionen Liter Heizöl."Vom Inhalt einer 120-Liter-Mülltonne bleiben etwa fünf Kilogramm Schlacke übrig, aus der wir noch metallische Wertstoffe herausziehen." Die Verbrennungsgase würden einer aufwendigen Filterung unterzogen, so dass die Emissionsgrenzwerte weit unterschritten würden. "Wir sind bereits nahe der Kapazitätsgrenze, aber der Bau einer fünften Verbrennungslinie ist gemäß einer Absprache mit der Stadt ausgeschlossen." Hintergrund