Vermischtes Speinshart

21.09.2016

0 21.09.2016

Tremmersdorf/Speinshart. (do) Die Fußgänger und Radfahrer von der Staatsstraße bringen: Dieses Ziel soll mit einem kombinierten Geh- und Radweg zwischen dem Brennerei-Grundstück in Tremmersdorf und der Staatsstraße 2168 erreicht werden.

In der Gemeinderatssitzung meldete Bürgermeister Albert Nickl Vollzug. Nach dem Erwerb einer kleineren Grundstücksfläche vom bisherigen Eigentümer Gerhard Steger und einer Nutzungsvereinbarung mit dem Staatlichen Bauamt Amberg-Sulzbach legte der Bauhof der Kommune in Eigenregie das kurze geschotterte Wegstück an der Ortsausfahrt von Tremmersdorf in Richtung Speinshart an. Die Regelbreite der neuen Verbindung beträgt 1,75 Meter.