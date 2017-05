Vermischtes Speinshart

03.05.2017

03.05.2017

"Du bist ein Ton in Gottes Melodie": Unter diesem Motto stand der Gottesdienst zur Erstkommunion in der Pfarr- und Klosterkirche. Sieben Buben und Mädchen gingen dabei erstmals an den Tisch des Herrn. Von der Wieskapelle aus waren die Erstkommunionkinder zusammen mit ihren Eltern in das Gotteshaus gezogen, wo bereits viele Verwandte warteten.

In seiner Predigt verwies Pater Adrian Kugler darauf, dass Jesus Christus "die Grundmelodie unseres Lebens" sein sollte. "Jesus selber hat nicht nur davon gesprochen. Er hat diesen Ton der Liebe drei Jahre erklingen lassen. Er hat von Gott erzählt. Er hat Menschen geheilt und ins Leben geführt. Er lädt heute Euch, liebe Kommunionkinder, besonders dazu ein, diese Liebe anzunehmen, sich von dieser Liebe erfüllen zu lassen und seine Melodie dann in die Welt zu tragen, mitzumachen, mitzugestalten, sich einzubringen mit seiner einmaligen, unverwechselbaren Stimme."Doch Musik lebe auch von den Pausen, sagte Pater Adrian: "Für ein stimmiges Leben braucht es Ruhe und Achtsamkeit. Es braucht den Wechsel von Arbeit und Ruhe, von Geselligkeit und Alleinsein, von Reden und Schweigen, von Aktivität und Gebet."Intensiv hatten sich die Erstkommunionkinder auf den großen Tag vorbereitet, nicht nur in der Schule, sondern auch in ihrer Freizeit. Deshalb galt besonderer Dank den Tischmüttern Marina Diepold und Silke Reindl, die viel Zeit und Mühe investiert hatten, um die Mädchen und Buben auf den Tag vorzubereiten. Musikalisch gestaltet wurde der feierliche Gottesdienst vom Kindersingkreis unter der Leitung von Claudia Reindl und Bettina Wellert sowie von Anneliese Beer an der Orgel.