12.05.2017

Der Förderverein gehört zu den großen Unterstützern der Klostersanierung. Auch die Internationale Begegnungsstätte wäre ohne den Verein undenkbar. Bei der Übergabe einer weiteren Geldspritze von 15 000 Euro verkündete der Vorstand gleich noch das Programm für einen attraktiven Speinsharttag 2017.

Auftritt von Pavel Sporci

Pater Andreas Hamberger strahlte. Erneut konnte der Finanzchef des Klosters Speinshart eine Spende des Vereins der Freunde und Förderer der Internationalen Begegnungsstätte Kloster Speinshart in Empfang nehmen. "Die Zuwendungen tragen dazu bei, den Betrieb der Begegnungsstätte zu sichern", bilanzierte der Provisor des Klosters.Ein Spendenscheck von 15 000 Euro war es diesmal, den Vorsitzender Georg Girisch mit seinem Stellvertreter Bürgermeister Albert Nickl und Schatzmeister Martin Siller vor dem Hintergrund der Einrichtung einer attraktiven Informationsstelle und der Erweiterung des Klosterladens an Pater Andreas und an Thomas Englberger, Leiter der Internationalen Begegnungsstätte, überreichten. Es war nicht die erste Spende, die aus den Rücklagen des Vereins an das Kloster floss. Seit seiner Gründung 1979 setzt sich der Verein für den Erhalt der Klostergebäude ein. Mit Erfolg, wie Girisch mit Blick auf den Abschluss der Sanierungsarbeiten bemerkte.Bei der Spendenübergabe vor der neuen Informationsstelle des Klosters blickte Girisch auf den nächsten "Big Point" des Vereins. Im Rahmen des 38. Speinsharttages verneigt sich der Vorstand vor dem Reformationsjubiläum. Aus Anlass des Luther-Jahres kommt Bayerns ehemaliger Ministerpräsident Dr. Günther Beckstein zu einem Festvortrag nach Speinshart. Für Girisch, der den Besuch arrangierte, ein willkommener Gast. "Wir erinnern uns dankbar an die Unterstützung Becksteins als Mitglied der Bayerischen Staatsregierung und als Ministerpräsident bei der Finanzierung zur Restaurierung der Klosterkirche". Als Mitglied der Landessynode der Evangelischen Kirche Bayerns und als Vizepräses der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland sei Beckstein für das Thema "500 Jahre Reformation" geradezu prädestiniert, bemerkte er.Dem Vortrag folgt die Eröffnung der Fotoausstellung "Goldene Straße", die auf Aufnahmen des Magazins "Servus" zurückgeht. "Wir greifen mit der Ausstellung ein Thema auf, dem die Begegnungsstätte als Förderer bayerisch-böhmischer Partner- und Nachbarschaft besonders verpflichtet ist", erläuterte Englberger. Zum Programm gehört auch ein Spaziergang mit Bürgermeister Albert Nickl durch das Klosterdorf. Wenn um 19 Uhr der Speinsharttag seinen musikalischen Höhepunkt im Konzert in der Klosterkirche findet, steht ein tschechischer Ausnahmekünstler im Mittelpunkt.Pavel Sporci, der berühmte Geiger mit seinem Markenzeichen, der blauen Geige, überschreitet mit seinem Gipsy Way Ensemble in jeder Hinsicht Grenzen: Grenzen zwischen Musikrichtungen, Kulturen und Nationen. Die Mitglieder von "Gipsy Fire" aus Ungarn und Tschechien garantieren einen feurigen Abschluss des Speinsharttages. Der Festtag endet mit einem Empfang im Innenhof des Klosters. Der Kartenvorverkauf für das Konzert beginnt bei Eintrittspreisen von 20 Euro für Nichtmitglieder und 15 Euro für Mitglieder des Fördervereins am 2. Juni 2017. Kartenbestellungen sind im Internet unter www.kloster-speinshart.de oder unter Telefon 09 645/601 93 601 möglich.