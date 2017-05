Vermischtes Speinshart

14.05.2017

Einmal selbst Polizist sein: Für die Vorschulkinder der Kindertagesstätte ein großes Erlebnis. Mit den Verkehrserziehern Christian Simon (rechts) und Matthias Bräutigam (links) von der Eschenbacher Polizei durfte der Nachwuchs Autos anhalten und kontrollieren. Da staunten die Autofahrer, bevor sie ihre Unterlagen hervorkramten. Ausreden waren nicht erlaubt. Warndreieck, Verbandskasten und Warnwesten zeigen: die Kinderpolizei war unerbittlich. Ein Handy am Ohr oder ein nicht angelegter Gurt gingen gar nicht. Auch das Probesitzen im Polizeiauto gehörte dazu. Vorausgegangen war eine Einweisung in verkehrsgerechtes Verhalten. Vor allem der Schulweg war Thema. "Den Kindern bewusstmachen, wie sie sich als Fußgänger verhalten sollen", nannte Hauptkommissar Simon als Ziel. Bei der Gelegenheit lernten die Kinder mögliche Gefahren an ihrem künftigen Schulort kennen. Das trage sicher zur Verkehrssicherheit auf dem Schulweg bei, stellte Kindergartenleiterin Waltraud Wagner fest. Eine Brotzeit spendete die Tremmersdorfer Wirtin Hilde Schmid (Zweite von rechts). Bild: do