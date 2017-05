Vermischtes Speinshart

07.05.2017

Münchsreuth/Speinshart/Holzmühle. Die vielen Geburtstagsgäste waren sich einig: Jung zu bleiben und alt zu werden ist das höchste Gut. Diese Feststellung galt Willi Bäuml. Der Jubilar feierte seinen 90. Geburtstag.

Fit wie ein Turnschuh begrüßte der verwitwete Jubilar, seine Ehefrau verstarb bereits vor 10 Jahren, mit den Kindern Gertraud und Alfons, zwei Enkeln und einem Urenkel in der Gaststätte zur Holzmühle seine Gratulanten: Freunde, Bürgermeister Albert Nickl, Pfarrer Adrian Kugler und Vereinsvertreter. Werner Schreml und Werner Wolfbauer von der Dießfurter Blaskapelle wünschten mit der "Burschen-Polka" alles Gute. Der ehemalige Münchsreuther und Bürgermeister Albert Nickl sprach von Bäumls Gemeinsinn und Hilfsbereitschaft für die ganze Gemeinde. "Du hast es nicht leicht gehabt", wusste Nickl. Wichtige Stationen waren die Schusterlehre bei den "Vogels" in Oberbibrach, die Arbeit im Schuhhaus Groß in Eschenbach und die Jahrzehnte lange Tätigkeit als "Spezialmaurer" im Bauunternehmen Dunzer. Als Experte bei schwierigen Aufgaben sei Willi Bäuml bekannt geworden.Dem Ehrenmitglied der Krieger- und Soldatenkameradschaft und der Feuerwehr Speinshart gratulierten die Vorstände und ihre Stellvertreter Max Wagner und Helmut Schmidt (KSK) sowie Stefan Schedl und Wolfgang Merkl (FFW). Der aufrichtige Kamerad Willi Bäuml sei der letzte noch lebende Kriegsteilnehmer in der Gemeinde". Als langjähriger Adjutant hast Du drei Kommandanten überlebt", bemerkte Schedl scherzhaft. Das besondere Geschenk der Feuerwehr war für einen strahlenden Jubilar das Geburtstagsständchen des Bläser-Duos Schreml/Wolfbauer.