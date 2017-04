Wirtschaft Speinshart

10.04.2017

Allen Grund zum Anstoßen für Geschäftsführer Pater Andreas Hamberger: Ohne Leerlauf kann er die Stelle des Betriebsleiters im Kloster-Gasthof Speinshart wieder besetzten. Monika Kaufmann übernimmt die Stelle von Peter Nasser zum 1. Mai. Die Haselbrunnerin wird die Verantwortung für die operativen Aufgaben übernehmen.

Kaufmann hat künftig das Sagen bei Küche, Service, Etagenservice, Einkauf und Personaleinteilung. Dabei bekommt sie Unterstützung von Pater Andreas. Nasser wird bis September fünf Tage im Monat bereit stehen, um die Organisationsarbeit zu unterstützen und während der Einarbeitung zur Seite stehen. Ansprechpartnerin für Gäste und Mitarbeiter wird aber Kaufmann sein.Die 26-Jährige Köchin gehört seit fast drei Jahren zum Stamm des Kloster-Gasthofes und ist momentan als Küchenchefin und Ausbilderin beschäftigt. Derzeit besucht Sie eine Weiterbildung zur Küchenmeisterin, die auch Management- und Personalführung beinhaltet. "Mit dieser Fortbildung und ihrem Blick fürs Detail ist Monika Kaufmann für uns die geeignete Nachwuchsführungskraft", so Pater Andreas. Weil sie auch in stressigen Momenten den Überblick bewahre, sei sie die Richtige, ist Hamberger sicher.Auch Peter Nasser ist zufrieden: "Wir hatten mehrere Optionen, mit unserem Eigengewächs Monika Kaufmann haben wir die beste gewählt." "Ich freue mich, dass mir das Kloster Speinshart diese Aufgabe überträgt und nehme die Herausforderung gerne an", schwärmt Kaufmann. Mit dem bestens eingespielten Team werde ihr dies bestimmt gelingen, ist Kaufmann überzeugt.