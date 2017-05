Hunde-Himmel liegt in Stadlern

Freizeit Stadlern

Über das ganze Haus sind Sofas, Sessel, Decken und Kissen verteilt. Hier fühlen sich Krümel, Abby, Hugo, Hadis, Fram, Cubby und Oscar wohl. Hadis ist der einzige Deutsche, die anderen sind alle Ausländer aus Rumänien, Ungarn, Bulgarien, Tschechien und der Ukraine. Eines haben die Hunde gemeinsam: Sie sind nur knapp dem Tod entgangen.

Nur zur Küche versperrt ein Türgitter den Vierbeinern den Weg. "In der Küche will ich keinen sehen", sagt Evelyin Wenig. In Stadlern betreibt sie seit gut einem Jahr eine Hunde-Pflegestelle. "Einfach um den Viechern zu helfen, aus reiner Tierliebe", erklärt sie. Und diese Tierliebe teilt sich die ganze Familie - Ehemann Andreas, Tochter Josephine und die Söhne Christoph und Jeremias. Sonst würde das Ganze wohl auch nicht funktionieren, denn die Vierbeiner haben das Leben in dem 1997 erworbenen Anwesen in der Weidinger Straße doch etwas auf den Kopf gestellt. Über einen von ihr adoptierten Vierbeiner ist die Familie Wenig im wahrsten und positiven Sinne des Wortes auf den Hund gekommen. Durch eine Dame vom Tierschutzverein, die seinerseits zur Vorkontrolle der Adoptivstelle kam, wurde Evelyn Wenig auf das Schicksal von misshandelten und verwilderten Hunden aufmerksam.Die Idee von der Einrichtung einer Hunde-Pflegestelle war geboren. "Vor allem in Rumänien, Ungarn, Bulgarien und der Ukraine haben Hunde den Status von Ratten und werden misshandelt", berichtet Evelyn Wenig. Oder noch schlimmer: Hundefänger, die zum Teil vom Staat bezahlt werden, bringen verwilderte Hunde in regelrechte Tötungsfabriken."Es gibt noch eine Zeitspanne, in der die Hunde freigegeben werden können und da setzt dann die Arbeit von Tierschutzvereinen wie 'Glücksfellchen' ein", erklärt Frau Wenig (siehe Info-Kasten). Mit einem extra für den Hunde-Transport umgebauten Sprinter kommen die Tiere dann nach Deutschland zunächst in Hunde-Pflegestationen wie die der Familie Wenig. "Wie können Menschen den Tieren so etwas antun", denkt sich Evelyn Wenig immer, wenn sie neue Pflegehunde bekommt. Dass die Vierbeiner traumatisiert und verängstigt oder total abgemagert sind, ist oft noch das wenigste. Dackel Abby, der die Fürsorge der Familie Wenig genießen darf, kommt nur noch auf drei Beinen daher.Finanziert wird die Arbeit der Tierschutzvereine ausschließlich durch Spenden. Die "Schutzgebühr", die bei der Weitervermittlung der Vierbeiner verlangt wird, deckt gerade die als Vorleistung erbrachten Unkosten (siehe Info-Kasten). Für das Futter kommen die Pflegestationen auf. Durch Großeinkäufe und Sonderkonditionen sind dies bei den Wenigs etwa 120 Euro pro Monat. Werden Tierarztkosten fällig, übernimmt diese der jeweilige Tierschutzverein.Doch noch mehr als das Futter brauchen die geschundenen Tiere Aufmerksamkeit und Pflege, weiß Familie Wenig. "Und es ist einfach schön, wenn man sieht wie die Hunde zur Ruhe kommen, wie sie Vertrauen fassen und wie sie aufblühen", sind sich die Stadlerner einig. Wenn das "Hundeleben" dann wieder in normalen Bahnen verläuft, werden die Tiere zur Weitervermittlung freigegeben.Wer sich für einen neuen Hausgenossen interessiert, muss einen Bewerbungsbogen zur Adoption ausfüllen, und vielleicht schaut auch jemand vom Tierschutzverein vorbei, ob das neue Zuhause für ein glückliches Hundeleben geeignet ist. Schließlich sollen die Vierbeiner nicht vom Regen in die Traufe kommen. Übrigens: Wer bei "Advent im Wald" am Mistel-Stand landet, hat die Familie Wenig vor sich. Und wie soll es anders sein - der Erlös aus dem Verkauf kommt den Tierschutzvereinen zugute, mit denen die Wenigs zusammenarbeiten. (Hintergrund)