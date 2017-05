Kultur Stadlern

04.05.2017

Am 29. September wäre Schauspieler Lukas Ammann, der als "Graf Yoster" Kultstatus erreichte, 105 Jahre geworden. Vorher plante er noch einen Besuch in seinem früheren Feriendomizil bei Stadlern.

Gerne in der Oberpfalz

Stadlern/München. Seit 22. April wiederholt das BR-Fernsehen 36 Fälle der vor 50 Jahren gedrehten Krimi-Kultserie "Graf Yoster gibt sich die Ehre" (Samstags, 23.30 Uhr). In der Titelrolle der insgesamt 76 Folgen ermittelte der adelige Detektiv "Graf Yoster", der von Lukas Ammann verkörpert wurde. Der 1912 in der Schweiz geborene Schauspieler verstarb am 3. Mai nach einer Not-Operation in München.In der Grenzgemeinde Stadlern ist der TV-Ermittler mit den markanten Gesichtszügen persönlich bekannt. Zusammen mit seiner dritten Ehefrau, der Sängerin Liselotte Ebnet (verstorben 2009), suchte er in den 1970er und 1980er Jahren Erholung in seinem idyllisch gelegenen Ferienhaus in Waldhäuser. Nur wenige Meter von der Grenze zur damaligen Tschechoslowakei entfernt, fand er hier viel Ruhe und unberührte Natur vor. Auf die Immobilie aufmerksam wurde das Paar durch eine Kollegin am Münchener Gärtnerplatztheater, die das Anwesen verkaufte.Der ehemalige Schönseer Polizeibeamte Hermann Wallisch kümmerte sich um Haus und Garten und freundete sich mit den neuen Besitzern an. Der Kontakt riss nie ab. An Drehpausen und zu Feiertagen, wie Ostern und Weihnachten, reiste Lukas Ammann ins Schönseer Land. Er zeigte sich leutselig und sagte nicht Nein, wenn Vereine um eine Mitgliedschaft anklopften.Wiederholte Einbrüche sorgten für Ärger und veranlassten den Schauspieler, das Feriendomizil in den 1980er-Jahren zu verkaufen. Bei Telefongesprächen mit Herrmann Wallisch zeigte er sich aber nach wie vor an den Geschehnissen aus Stadlern und Umgebung interessiert.Auch ein Besuch im Schönseer Land war für Mai 2017 noch geplant. "Ich kann mich überall hinfahren lassen. Eine Reise ist kein Problem", erwähnte er im letzten Telefongespräch. Dazu ist es nun nicht mehr gekommen und auch nicht zur persönlichen Übergabe der OWV-Urkunde und Ehrennadel in Gold. Aber "Graf Yoster" wird im Oberpfälzer Waldverein (OWV), Zweigverein Stadlern, unvergessen bleiben. Hier wurde Ammann im März für 40 Jahre Mitgliedschaft in Abwesenheit geehrt. Mit Jackett, feiner Hose und elegantem Tuch fiel der früher gut gebuchte Schauspieler bei Veranstaltungen im Schönseer Land auf.Und auch mit 104 Jahren war er noch ein Monsieur der alten Schule. Der Witwer genoss das Stadtleben in der Wohnung im Münchner Künstlerviertel Schwabing und auch die Besuche im Kino oder Sportstudio. Seine beiden Söhne sind schon im Seniorenalter und leben in Uruguay.