TSV Stadlern mit drei neuen Ehrenmitgliedern

Sport Stadlern

03.05.2017

8

0 03.05.2017

Den Fußballsport haben die Sportvereine in Dietersdorf, Schönsee, Stadlern und Weiding in die SpVgg Schönseer Land 2012 ausgegliedert. Das Vereinsleben selbst steuert jeder Verein für sich. Bei der Jahreshauptversammlung wurde das besondere Engagement von drei Mitgliedern mit der Ehrenmitgliedschaft gewürdigt.

Lauftreff, Skigymnastik

Über 1000 Mal im Trikot

Ehrungen und Neuwahlen Ehrungen: 10 Jahre Mitgliedschaft (Urkunde und silberne Ehrennadel): Rudi Markgraf; 25 Jahre (Ehrengabe): Matthias Grötsch, Peter Grötsch, Erika Hauer, Marina Kiener, Theresa Reiter, Martin Riedl; 50 Jahre (TSV-Wappen auf Glas): Franz Kalz, Hans Seitz, Josef Vogl, Günther Wiezorreck sen..



Gründungsmitglieder: Erich Hansowitz, Günther Holler, Siegmund Holler, Georg Kleber, Werner Kohlhofer, Josef Markgraf, Alfons Nesner, Reiner Nitsche, Gottfried Semmler, Erwin Vogl, Hans Vogl, Karl Weidner, Peter Wild, Alois Wurm, Heribert Wurm.



Vorstandschaft: Vorsitzender Franz Dietl, Stellvertreter Hans Wiezorreck; Kassier Peter Semmler, Stellvertreter Johannes Eiber; Schriftführer Günther Holler; Platz- und Gerätewart Martin Dietl; Beisitzer: Reinhard Lampl, Thomas Lampl, Alexander Müller, Alois Müller, Andreas Nesner, Claudia Reiter, Bastian Riedl, Michael Schwarz, Johannes Vogl, Beate Wiezorreck, Andreas Ziegler. Kassenprüfer Hans Hansowitz, Franz Liebl. (mmj)

(mmj) Den Reigen der Berichte bei der Jahreshauptversammlung des TSV Stadlern eröffnete AH-Leiter Hans Wiezorreck. 15 Spiele hatten die "Alte-Herren-Mannschaft" geplant. Neun, davon mit sechs Siegen und zwei Unentschieden, wurden mit einem Torverhältnis von 25:12 absolviert. Mit Ende der Saison 2015/16 haben die Verantwortlichen den Spielbetrieb eingestellt. Spielermangel und verschiedene Verletzungen einzelner Akteure machten während der letzten Spielzeit letztendlich diesen Schritt unausweichlich.Franz Dietl, Vorsitzender des 270 Mitglieder zählenden TSV, ließ das Vereinsleben Revue passieren. Dabei dankte er den vielen Helfern bei den Veranstaltungen, darunter beim Badeweiherfest und dem Winterzauber. Beide Events hätten sich bestens in der Gemeinde etabliert. Bei Faschingsveranstaltungen im Gemeindebereich waren TSV-ler, genauso wie beim Bürgerschießen, dabei. Der Kinderfasching war wieder bestens organisiert und das gemeinsame Faschingstreiben mit dem Löwenfanclub war das Highlight in der fünften Jahreszeit.Die Möglichkeit der Teilnahme beim Lauftreff, Yoga und der Skigymnastik würden, so der Vorsitzende, von Mitgliedern gerne genutzt. Der Skiausflug musste witterungsbedingt kurzfristig abgesagt werden, steht aber im kommenden Winter wieder im Programm. Aktuell erwähnte Dietl die kürzlich erfolgten Arbeiten zur Ausbesserung des Rasen am Sportplatz. Anlässlich des 50-jährigen Bestehens des TSV laufen die Planungen für ein Pokalturnier im Juli. Ferner wird angestrebt, am 15. August (Großer Frauentag) die Punktespiele der SpVgg Schönseer Land 2012 wieder in Stadlern austragen zu können.Für die Seniorenmannschaften der SpVgg zeige aktuell die Tendenz nach unten. Die personelle Situation machte sich in den vergangenen Monaten deutlich bemerkbar. Im Jugendbereich sei die Lage, wie überall, nicht einfach.Ein besonderer Punkt in der Tagesordnung der Jahreshauptversammlung war die Ehrung von Vereinsangehörigen für langjährige Mitgliedschaften. Günther Holler, Peter Semmler und Hans Wiezorreck wurden aufgrund ihrer besonderen Leistungen in den vergangenen Jahrzehnten zu Ehrenmitgliedern ernannt (siehe Info-Kasten). In seiner Laudatio hob Franz Dietl das Engagement des Trios im Trikot des TSV und in der Vorstandschaft hervor. Semmler und Wiezorreck standen für den TSV über 1000 Mal auf dem Platz, Holler hatte diese magische Marke fast erreicht.An die Gründungsmitglieder und Personen, die vor 50 Jahren dem Verein beigetreten sind, überreichte der Vorsitzende ein für sie speziell gefertigtes Erinnerungsgeschenk. Die Wahlen zur Vorstandschaft unter der Leitung von Bürgermeister Gerald Reiter und Franz Liebl waren schnell abgewickelt. Ohne Gegenkandidaten wurden die nominierten Personen für die verschiedenen Ämter in der Vorstandschaft gewählt (siehe Info-Kasten).Obwohl es beim TSV keinen Fußballsport mehr gibt, so Bürgermeister Gerald Reiter in seinem Grußwort, zeige sich der Verein im Gemeindeleben rührig. Er dankte für die Arbeit des Führungsgremiums und der Mitglieder und freute sich dazu über die große Beteiligung an der Jahreshauptversammlung. Wenn auch, so der Bürgermeister, derzeit über den Fußballsport im Schönseer Land dunkle Wolken stehen, so sehe er mit seiner Aussage "auf Regen folgt Sonnenschein" wieder eine bessere Zeit für die Fußballer kommen.