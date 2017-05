Ein Herz für die Mama

Vermischtes Stadlern

16.05.2017

9

0 16.05.2017

(mmj) Nur einen Hammer hatten die Kinder auf Einladung des Gartenbauvereins in die Vereinsscheune mitzubringen, um dort ein Geschenk zum Muttertag anzufertigen. Mitglieder aus dem Führungsteam hatten Scheiben von Baumstämmen vorbereitet und mit Schablone ein Herz aufgezeichnet. Die Buben und Mädchen schlugen dann Nägel in das Muster und spannten, wie ein Spinnennetz, von Nagel zu Nagel, die Fäden. Eifrig waren sie bei der Sache und Vorsitzende Ingrid Müller brauchte mit den Helfern an diesem Nachmittag nur selten eingreifen. Die kleinen Gartenfreunde präsentierten mit Stolz das Ergebnis ihrer Arbeit. Die Überraschung für die Mamas war bestimmt gelungen!