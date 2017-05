Teilnehmer aus dem ganzen Landkreis "entflohen" der Kälte heimatlicher Gefilde und erkundeten unter der Leitung des versierten Rom-Kenners Jakob Scharf bei sonnigem Wetter die Hauptstadt Italiens. Der Heimatkundliche Arbeitskreis organisierte die Kulturfahrt bereits zum 22. Mal.

Am Trevibrunnen

Auf die Kuppel

Die fünftägige Reise begann mit der Besichtigung des Forum Romanum, des Palatin und des Kapitols. Nach einem Spaziergang durch das Judenviertel besuchte man die Bocca de la Verita, den Mund der Wahrheit, auf sowie den Circus Maximus, in dem die Wagenrennen stattfanden, und als Abschluss des ersten Tages das Kolosseum. Am zweiten Tag war zweifellos die Papstaudienz auf dem Petersplatz mit Papst Franziskus der Höhepunkt der Reise.Die Gruppe traf anschließend zufällig auf den Freisinger Kardinal Reinhard Marx, der sich mit den Schwandorfern zwanglos unterhielt. Danach schlenderte die Gruppe zur Engelsburg, Piazza Navona, zum Pantheon und warf die obligatorische Münze in den Trevibrunnen, um wieder nach Rom zu kommen. "Bei mir hat es sich bis jetzt immer bewahrheitet", meinte Reiseleiter Jakob Scharf. An der Spanischen Treppe mit einem Cappuccino im Cafe Greco, dem ältesten Cafe Roms, in dem schon Johann Wolfgang von Goethe saß, fand dieser Tag seinen Abschluss.Vom Großstadtflair tauchte man in die Idylle der rund 30 Kilometer östlich von Rom gelegenen Villa d'Este in Tivoli ein, wo faszinierende Wasserspiele in einer fantastischen Gartenanlage mit der Allee der hundert Brunnen zu bewundern waren. Der Nachmittag begann an der Piazza Populo und über den Pincio Hügel, die Piazza Barberini, den Quirinal mit dem Regierungssitz des italienischen Staatspräsidenten und der Piazza Repubblica mit der Kirche Santa Maria degli Angeli e dei Martiri marschierte man getreu dem Motto des Reiseleiters "Rom lernt man nur zu Fuß kennen" per pedes zurück zum Hotel an der Pizza Maggiore.Am letzten Tag des Rom-Aufenthalts standen das Lateranviertel sowie die schönste Marienkirche Santa Maria Maggiore auf dem Programm. Den freien Nachmittag nutzten die Reisenden zu einer Fahrt auf die Kuppel des Petersdoms, zum Besuch der Vatikanischen Museen mit sixtinischer Kapelle oder einem "Abstecher" nach Trastevere, dem volkstümlichsten Viertel der Stadt.Außerdem genossen einige eine fachkundige Führung in den Vatikanischen Gärten, da der Busfahrer ein ehemaliger Schweizer Gardist war und manchen "Insidereinblick" geben konnte. Für die 23. Romfahrt 2018 vom 2. bis 7. April werden bereits jetzt Reservierungen entgegen genommen.