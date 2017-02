Die Junge Union Steinberg am See setzt drauf, bei der nächsten Wahl über die CSU-Liste "mindestens einen" Sitz im Gemeinderat zu erreichen. Mit einigen Aktionen will die JU auf sich aufmerksam machen.

Wlan angeregt

Spielplatzfest geplant

Neuwahlen Bei den Neuwahlen der JU Steinberg wurde Simon Süß in seinem Amt bestätigt. Sein Stellvertreter ist Peter Drexler, Schriftführer Sinan Wiendl, Schatzmeister Thomas Rupprecht und Beisitzer Thomas Drexler. (sja)

Auf ein Jahr mit vielen Aktivitäten blickte die Junge Union bei ihrer Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen in der Pizzeria "Castello" zurück. Der wiedergewählte Ortsvorsitzende Simon Süß kündigte dabei an, künftig verstärkt die Gemeinderatspolitik "konstruktiv-kritisch" zu begleiten, da man mit manchen Entscheidungen der SPD-FW-Mehrheit in der Vergangenheit nicht einverstanden sein könne. Begrüßt wurde von der JU die Fortsetzung der Umstrukturierung Steinbergs zur attraktiven Wohn- und Tourismusgemeinde.Mit insgesamt 15 besuchten und selbst organisierten Veranstaltungen habe man versucht, die junge Generation Steinbergs für "die große und kleine Politik zu interessieren". Dies sei weitgehend gelungen. "Vor Ort" sei man mit einem Antrag an den Gemeinderat auf kostenloses Wlan nach dem Bayernplan von Heimatminister Markus Söder erfolgreich gewesen. "Das Sitzen am Historischen Brunnen, einen Kaffee genießen und im Internet zu surfen, wird bald möglich sein", freuen sich die Jungpolitiker.Außerdem habe man aktiv zusammen mit der CSU und FU das Starkbierfest und die Geisterwanderung mitgestaltet. Darüber hinaus organisierte man zum Schulanfang eine Plakataktion, lud zu einer Wanderung zur Geisterburg Stockenfels ein und erfüllte die traurige Pflicht und nahm an der Beerdigung von Pfarrer Andreas Ullrich teil.Die "Inspektion" der gemeindlichen Kinderspielplätze endete mit der Übergabe einer Mängelliste an den CSU-Fraktionsvorsitzenden im Gemeinderat, Bernd Hasselfeldt. Erfolgreich war wiederum die Nikolausaktion mit Besuch von über 30 Familien. "Leider erfolglos" verlief dagegen der Protest gegen die Schließung der Raiffeisenbank.Überregional war der Ortsverband bei Fortbildungsveranstaltungen vertreten, unter anderem beim Oberpfalztag mit Europa-Abgeordnetem Manfred Weber und bei einem Gespräch mit Handwerkskammerpräsident Dr. Georg Haber zur Zukunft der Handwerksberufe.Für das neue Jahr plant die JU wieder einen Ausflug, nach dem Spielplätzetest erstmals ein Spielplatzfest, eine Bürgerbefragung sowie zahlreiche Fortbildungsveranstaltungen. Außerdem will man versuchen, einen Discobus von Steinberg in den Wackersdorfer Musikpark zu "installieren". Nach den Kommunalwahlen 2020 soll "mindestens ein(e) Vertreteri(in) der Jungen Union die junge Generation Steinbergs im Gemeinderat vertreten", forderte Ortsvorsitzender Simon Süß.