Maxhütte-Haidhof/Steinberg am See. (sja) Die Fußballer der DJK Steinberg am See mit ihrem Trainer Robert Dorn standen Spalier, als ihr Mannschaftskamerad Sebastian Ernst - ein DJK-"Eigengewächs" - und seine frisch vermählte Ehefrau Nastja die Evangelische Kirche in Maxhütte-Haidhof verließen. Die aktiven Fußballer und die Abteilungsführung wünschten mit Blumen und dem grün-weißen Vereinswimpel alles Gute für den weiteren Lebensweg . Bild: sja