Politik Störnstein

17.02.2017

17.02.2017

Geht es nach dem Willen der Gemeinderäte wird in der gesamten Gemeinde der fließende und der ruhende Verkehr überwacht. Bis es soweit ist, müssen die VG-Versammlung und weitere Behörden noch zustimmen.

In der Januarsitzung befassten sich die Mitglieder ausführlich mit dem Thema. Dazu war Maximilian Köckritz vom Zweckverband Kommunale Verkehrssicherheit Oberpfalz gekommen. Er präsentierte die Angebotspalette des Verbandes.Auch die Bürgermeister in der Verwaltungsgemeinschaft müssen zustimmen. "Der Gemeinde entstehen keine Eintrittskosten", sagte Bürgermeister Markus Ludwig. Einstimmig waren die Räte für den Beitritt.Das Gremium genehmigte den Neuerlass der Ausbausatzung über die Erhebung von einmaligen Beiträgen zur Deckung des Aufwandes für Herstellung, Anschaffung, Verbesserung oder Erneuerung von Straßen, Wegen, Plätzen und Parkplätzen. Ebenso geschah es mit der Satzung für die Erschließungbeiträge.Die Bauantrag der Familie Holzer im Ulmenweg für einen Anbau am Wohnhauses und einen Aufbau an der Garage wurde stattgegeben. Auch wenn es im Bauplan von Stefan Giesa und Franziska Wagner aus Neustadt/WN einige Abweichungen von den Vorgaben gibt, gab das Gremium seine Zustimmung.An den Aktionen zum 700. Geburtstag von Kaiser Karl IV. beteiligt sich die Gemeinde mit einem "Meilenstein der Zeit". Er soll am Verlauf der goldenen Straße in der Gemeinde aufgestellt werden und das Störnstein- und Lobkowitzerwappen zeigen. Dazu kommt eine Infotafel.Bürgermeister und Eka Reber plädierten für einen Platz in der Nähe des Rastenhofes. "Hier sind noch Mulden der Straße zu sehen, die jedoch in Privatbesitz sind." Jürgen Völkl schlug eine weitere Infotafel am Bergweg vor. Hubert Meiler unterbreitete als Standort den Platz beim Johannisfeuer. Doch für Bürgermeister Ludwig ist der Rastenhof ein wichtiger Platz. "Den sollte man extra herausheben."