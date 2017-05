Politik Störnstein

09.05.2017

(arw) Die Freien Wähler bestätigten ihren kompletten Vorstand um Johann Confal junior. Stellvertreter ist Josef Sammelt, Schriftführer Wolfgang Scharnagl und Kassier Bernhard Kneidl.

70 Mitglieder angepeilt

Die Beisitzer heißen Manfred Kurz, Hubert Meiler, Tanja Scheck, Eka Reber und Elisabeth Nasz. Die Kasse prüfen Peter Nasz und Thomas Kraus. Die jungen Freien Wähler betreuen Marius Schmid und Tobias Filchner. Die Ehrennadel in Silber erhielten Thomas Krus, Martin Weiß, Gisela Neumann, Hubert Meiler, Johann Confal junior, Josef Sammelt, Reiner Bauer und Udo Kunz. In Gold bekam sie Martha Ermer.Mit Matthias Kucz haben die Freien Wähler jetzt 65 Mitglieder. Confal würde gerne heuer noch den 70. Neuzugang begrüßen. Er lobte die Damen und die Jungen Freien Wähler beim Einsatz am Pizza-Abend. Ferner waren die Störnsteiner auf Kreis- und Bezirksebene bei Veranstaltungen. Ein Erfolg war das Schlossbergfest. Kassier Bernhard Kneidl hat solide gewirtschaftet.Fraktionssprecher Hubert Meiler sprach von drei positiven Jahren im Gemeinderat. Auf Antrag der Freien Wähler hat die Gemeinde das Anwesen am Bergweg gekauft. Es soll zur einer Kulturscheune umgebaut werden. Daneben erwähnte Meiler die Straßenausbesserungen, die LED- Straßenbeleuchtung, die Verkehrsüberwachung und die Verkehrsstatistik der Polizei. Ein Mitglied kritisierte, Unfälle würden von der Polizei "totgeschwiegen".Zweiter Bürgermeister Eka Reber riet zum Widerstand gegen die Stromtrasse. Erstmals gibt es beim Italienischen Abend am Freitag, 9. Juni, Livemusik. Pizzas und Antipasti-Teller sind erneut im Angebot. Das Schlossbergfest ist für den Sonntag, 28. August vorgesehen.