Vermischtes Störnstein

21.05.2017

Durchwachsen wie das Wetter ist auch die 125-Jahr-Feier der Feuerwehr Lanz. Regen und Kälte sorgen für einen verhaltenen Auftakt, am zweiten Tag sieht es dann schon besser aus.

Lanz. Nur rund 300 Besucher waren am Freitag zu "Lanz rockt" gekommen. "Es war gestern zu kalt", gab Vorsitzender Markus Ludwig am Samstag zu. Und das, obwohl die Feier nicht im Festzelt, sondern in einer extra geräumten Maschinenhalle in Oberndorf über die Bühne gegangen war. Zwei Jahre hatten die Feuerwehrleute geplant und schließlich eine Woche geschuftet.Dabei leisteten sie fast alles in Eigenarbeit: So zog ein Elektriker der Wehr die Kabel, Landwirte stellten ihre Wiesen als Parkplatz zur Verfügung, und ein "wehreigener" Schreiner legte noch einmal Hand an den Ausschank. Sogar bei der Party-Band "Wyatt Earp" stand ein Lanzer Feuerwehrmann an der Gitarre. "Das Bier haben wir aber nicht selber gebraut, das ist von Friedenfelser", gab Ludwig mit einem Schmunzeln zu.Dennoch: Mit 100 Gästen mehr hätte Ludwig am Freitag gerechnet. Zufrieden war er trotzdem: Schuld war nicht die Vorbereitung, sondern Regen und Kälte. Der Stimmung der Gäste tat das Wetter allerdings keinen Abbruch. Erst in den frühen Morgenstunden verließen die letzten Besucher die Festhalle. Zum Ehrenabend am Samstag war die Wehr dann nahezu vollzählig. Es mussten sogar zusätzlich Tische aufgestellt werden.Neben einem Rückblick auf die Ereignisse der vergangenen Jahre standen auch die Ehrungen von 13 treuen Mitgliedern an. 25 Jahre: Armin Kreuzer, Jürgen Miedaner, Alfred Stingl und Ulrich Stingl. 40 Jahre: Martha Dorner, Elisabeth Heinerich, Resi Kraus, Angelika Kreuzer, Veronika Lachnit, Peter Rauch und Eva Schmalzl. 50 Jahre: Ludwig Scharnagl. 60 Jahre: Gregor Bauer.Außerdem ernannten die Verantwortlichen Michael Bauer junior zum Ehrenvorsitzenden. Nach 18 Jahren als Chef sei die 125-Jahr-Feier dafür der richtige Rahmen, meinte Ludwig.