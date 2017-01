Vermischtes Störnstein

25.01.2017

Vor zwei Jahren galt Dieter Wolf als Hoffnungsträger des FC-Bayern-Fanclub. Bei den Mitgliedern schlug die Nachricht vom Rücktritt wie eine Bombe ein. In einem Zweizeiler teilte Wolf seinem Vize, Peter Nasz, den Schritt Anfang Dezember mit. Zum Nachfolger wählten die 16 anwesenden Fußballanhänger nun den bisherigen Schriftführer Andreas Kink. Seine Funktion nimmt Ingo Rinaldi ein.

Programm 12. Februar: Wanderung mit Einkehr um 12 Uhr ab Gemeindezentrum.



25. Februar: FCB gegen HSV. Abfahrt um 10 Uhr am Gemeindezentrum. Anmeldung bei Elisabeth Nasz, Telefon: 09602/255.



22. Juli: Makrelenfest.



7./8. Oktober: Dresdenfahrt.

Die weitere Posten blieben in den bewährten Händen. Peter Nasz ist Vizechef, Elisabeth Nasz Kassierin und Robert Schuster prüft die Kasse. Beisitzer sind Tobias Härtl, Jürgen Forster und Manfred Kunz.In dem Zweizeiler habe Wolf keine Gründe für seinen Schritt mitgeteilt, sagte Peter Nasz. Selbst auf die Nachfrage einiger Mitglieder plauderte Nasz nichts aus. "Es steht in dem Schreiben nichts drin. Das kann jeder nachlesen." Auch gegenüber dem Neuen Tag wollte sich Wolf dazu nicht äußern. Vor zwei Jahren galt Wolf als Rettungsanker. Der Club war nach dem Tod des langjährigen Vorsitzenden Helmut Filchner 17 Monate ohne Vorsitzenden. Die Versammlung beschloss, in der nächsten Saison nur ein Heimspiel der Bayern zu besuchen. Im Rückblick erinnerte Peter Nasz an das Spiel gegen Bremen, das Grillfest und dem Saisonabschluss, den es auch in diesem Jahr wieder gibt. Zur Zeit hat der Verein 43 Mitglieder.