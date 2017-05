Vermischtes Störnstein

04.05.2017

7

0 04.05.2017

Josef Wittmann bleibt an der Spitze der CSU. Auch die Besetzung aller anderen Posten des Ortsverbands hatte sich bereits im Vorfeld abgezeichnet. Eine Wahl gab es freilich trotzdem.

Die Wahl Vorsitzender ist Josef Wittmann, sein Stellvertreter Wolfgang Weber. Die Kasse führt Rita Kriechenbauer, Schriftführerin ist Claudia Holfeuer (neu). Revisoren sind Josef Wagner und Karl Beck, Beisitzer Josef Gleißner, Max Kraus, Jürgen Völkl, Stefan Lukas, Albert Greiner und Peter Fleischmann (neu). (arw)

(arw) Der alte und neue Vorsitzende konnte in der Zoiglstube "Mundl" 15 Mitglieder begrüßen. Sein besonderer Gruß galt Neumitglied Peter Fleischmann sowie dem 50. Mitglied im Ortsverband, Carola Wittmann, der er ein kleines Präsent überreichte. In seinem Rechenschaftsbericht ging Wittmann auf die Veranstaltungen der vergangenen zwölf Monate ein. Zum Beispiel sei die CSU-Anlage im Siedlungsgebiet mit einem enormen Arbeitsaufwand hergerichtet worden. Am 1. oder 2. Juli soll dort das CSU-Anlagefest gefeiert werden.Josef Wittmann verkündete außerdem, dass seit Januar der Mitgliedbeitrag von der CSU-Landesleitung angehoben wurde, um acht Euro auf 70 Euro. Beim Ortsverband bleiben pro Mitglied 13,60 Euro. Die letzte Erhöhung fand im Jahr 2010 statt. Rita Kriechenbauer verkündete für das vergangene Jahr ein Minus von 176,85 Euro. Dennoch seien die Finanzen des Ortsverbands in Ordnung und in der Gesamtsumme ein Plus in der Kasse. Revisor Josef Wagner erkundigte sich, ob der finanzielle Aufwand für die Internetseite gerechtfertigt sei. Wittmann erklärte, diese Kosten seien normal bedeutend höher.Im Anschluss ehrten Wittmann und der stellvertretende CSU-Kreisvorsitzende Gerald Morgenstern Helmut Kreuzer für 40 Jahre und Michael Bauer für 50 Jahre Treue zur CSU mit einer Urkunde. Gerhard Höcht bekommt sie für 35 Jahre nachgereicht. Kreisrat Morgenstern referierte anschließend über die politische Vielfalt und bezeichnete die CSU als Stachel in der Bundespolitik.