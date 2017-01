Vermischtes Störnstein

Ein gesunder Mensch hat viele Wünsche, ein kranker nur einen - Gesundheit. Das sagte CSU-Vorsitzender Josef Wittmann seinen Gästen beim zweiten Neujahrsempfang. Auch künftig verfolgt die CSU ein Ziel - weiter in der Gemeinde voranzukommen.

Wittmann freute sich über die Anwesenheit der Vereine und Verbände aus dem Gemeindebereich, von Bürgermeister Markus Ludwig, den Altbürgermeistern Konrad Kraus und Boris Damzog und den beiden Träger der Bürgermedaille, Michael Bauer und Anton Wendl. Er lobte das harmonische Miteinander im Gemeinderat."Besonders schön ist es, dass die Mitgliederzahl auf 49 gestiegen ist", sagte er zur CSU. Auch künftig sei es eines der wichtigsten Ziele, die Partei in der Gemeinde weiter nach vorne zu bringen. Maximilian Kraus stellte die neugestaltete Homepage des Ortsverbandes vor."Wir erleben eine bewegte Zeit. Es entsteht der Eindruck, die Welt gerät aus den Fugen. Wir müssen den anderen Ländern, denen es nicht so gut geht, helfen", betonte Speinsharts Bürgermeister Albert Nickl. Das "C" in unserem Parteislogan stehe für die Bereitschaft, Menschen in Not zu helfen.Auch auf die Flüchtlingspolitik ging Nickl ein. "Wenn Menschen in die EU und nach Deutschland kommen, müssen sie unsere Regeln akzeptieren." Für den Landkreis sei die Situation mit den Flüchtlingen eine Herkulesaufgabe gewesen. "Aber wir hatten keine großen Probleme und die durchgeführte Strategie war genau richtig. Wir leben in einem nie dagewesenen Wohlstand, auch wenn es im sozialen Bereich Verbesserungen gibt."Der Beschäftigungsstand in der Oberpfalz sei derzeit "hervorragend". Diese sei vor allem den regionalen Unternehmen zu verdanken. Auch künftig werde der Landkreis die Entwicklung unterstützen - "er hat bereits wichtige Investitionen geleistet". "Es geht um die Zukunft unserer Heimat", betonte Nickl. Darum werde auch in Zukunft in Schulen und Kreisstraßen investiert.Wirtschaftlich steht es um die Gemeinden gut. "Die Kreisumlage wird um 1,5 Prozent gesenkt." Ein weiteres Markenzeichen der CSU ist das solide Wirtschaften im Landkreis. Sorgen mache sich der Bürgermeister um den Zulauf von Randgruppen. "Es ist wichtig, dass Mehrheitsentscheidungen akzeptiert werden und die jungen Menschen sich in der Politik engagieren." CSU-Vorsitzender Wittmann dankte Nickl mit einem Präsent.