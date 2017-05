Vermischtes Störnstein

09.05.2017

(sm) Sehr zur Freude von Kindergartenleiterin Theresia Förster und Bürgermeister Markus Ludwig fand das Sommerfest des Kindergartens St. Franziskus trotz des schlechten Wetters wieder großen Zuspruch. Kinder, Erzieherinnen, Pflegerinnen und Elternbeirat hatten sehr viel Mühe in die Gestaltung des Nachmittags investiert. Es hat sich gelohnt.

Das Sing- und Tanzspiel stand unter dem Motto "Früher und heute". Los ging es mit einer Begrüßung mit Dialektreimen. Zum Lied "Wer will fleißige Handwerker sehn" zeigten die Kleinen, wie früher die Arbeit mit den Händen und heute mit Maschinen gemacht wird. Zum Lied "Zeigt her eure Füße" präsentierten die Kleinen, wie sie früher auf der Straße und "im Dreck" spielen durften und es für die Mamas kein Problem war, die schmutzigen Füße oder die verschmutzte Kleidung zu waschen.Die Arbeit im Haushalt war früher sehr hart, die Hausfrau von heute geht dagegen gestylt an den Start (Musik: Das bisschen Haushalt...). Früher wurde mit der Bocklbahn verreist, heute mit dem Flugzeug, was die Kinder mit dem Lied "Tief drin im Böhmerwald" und beim "Fliegerlied" darstellten. Die Kleinen aus der Krippe tanzten wie früher Ringelreihen, die größeren Buben und Mädchen legten einen Hip Hop aufs Parkett.Unter der Regie von Daniela Lößl sorgte der Elternbeirat mit einer Kaffeestube und einem Brotzeitstand für das leibliche Wohl. Für den Nachwuchs gab es Spiele und Kinderschminken. Ein weiterer Höhepunkt war eine Dorfrunde mit dem Feuerwehrauto. Bei der Tombola gab es viele attraktive Preise zu gewinnen.